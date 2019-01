UP: योगी सरकार का तोहफा- अब इन लोगों को हर माह मिलेगी 500 रुपये पेंशन

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐलान किया है कि सभी निराश्रित लोगों को अब से 500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। पहले यह पेंशन 400 रुपये थी, अब प्रदेश सरकार ने इसे 100 रुपये बढ़ाकर 500 रुपये करने का फैसला किया है। निराश्रित महिलाएं और दिव्यांग सहित जो लोग पेंशन की पात्रता रखते हैं, उन्हें निराश्रित व वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन के तहत पेंशन दी जाएगी।

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath: The state government has decided that all destitute persons (including women, disabled etc) to get a pension of Rs 500 per month as compared to Rs 400 earlier. pic.twitter.com/LyAWdlaMaF