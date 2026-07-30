मुख्यमंत्री ने सावन के पहले दिन भी पहुंचे विश्वनाथ धाम
वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिनी प्रवास कर रवानगी से पहले
वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिनी प्रवास कर रवानगी से पहले गुरुवार की सुबह 7.35 बजे श्रावण मास के पहले दिन काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने गर्भगृह में बाबा का सविधि षोड्षोपचार पूजन किया। तत्पश्चात कालभैरव मंदिर भी गए। यहां पूजन के साथ ही आरती भी की।सर्किट हाउस में उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों संग चर्चा की। सुबह 9.55 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड से गाजीपुर के मुहम्मदाबाद के लिए रवाना हो गए। योगी मंगलवार की शाम बनारस पहुंचे थे। उन्होंने यहां भाजपा के समरसता संकल्प अभियान के तहत कलश यात्रा को रवाना किया। संत रविदास की जन्मस्थली सीरगोवर्धनपुर की मिट्टी भरे 131 कलश को भाजपा 27 राज्यों तक पहुंचाएगी।
भाजपा ने यह अभियान रविदास जी के 650वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में शुरू किया है। इससे पूर्व योगी ने समरसता सभा को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं के साथ बुधवार की शाम को भी काशी विश्वनाथ धाम औऱ कालभैरव मंदिर में दर्शन-पूजन किए थे।
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