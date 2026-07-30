डीजल टैंक गिरने से निकली चिंगारी से लगी थी बस में आग
चारबाग डिपो की एक बस में आग लगने की घटना की जांच रिपोर्ट में वर्कशॉप कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। डीजल टैंक के ढीले नट-बोल्ट के कारण आग लगी। घटना 28 जुलाई को हुई, लेकिन सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बस का 80 प्रतिशत हिस्सा जलकर खाक हो गया।
चारबाग डिपो की साधारण बस (यूपी 78 एलएन 1370) में आग लगने के कारणों की जांच रिपोर्ट बस्ती के एआरएम ने लखनऊ क्षेत्र के आरएम को सौंप दी है। जांच में खुलासा हुआ है कि वर्कशॉप कर्मियों की लापरवाही के कारण बस के डीजल टैंक के नट-बोल्ट ढीले रह गए थे। चलती बस में डीजल टैंक का एक हिस्सा टूटकर लटक गया और सड़क से घिसटने पर निकली चिंगारी से डीजल ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते बस का 80 प्रतिशत हिस्सा जलकर खाक हो गया। यह हादसा 28 जुलाई की सुबह करीब 11:15 बजे हुआ, जब यह बस आलमबाग टर्मिनल से 25 सवारियां लेकर गोरखपुर जा रही थी।
बस्ती टोल प्लाजा के पास आग लगते ही समय रहते सभी यात्रियों और उनके सामान को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि बस में आग लगने की घटना में वर्कशाप कर्मियों की भी लापरवाही उजागर हुई है।
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