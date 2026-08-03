कक्षा नौ-11 में सिर्फ 16.44 लाख पंजीकरण, दो दिन बाकी
यूपी बोर्ड के शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा नौ में 916943 और कक्षा 11 में 727327 छात्रों का ऑनलाइन पंजीकरण हुआ है। हर साल लगभग 25 लाख छात्रों का प्रवेश होता है। कक्षा 11 में प्रवेश की अंतिम तिथि 20 अगस्त है और पंजीकरण शुल्क 40 रुपये है। विवरणों की जांच 26 अगस्त से 5 सितंबर तक होगी।
प्रयागराज मुख्य संवाददाता यूपी बोर्ड के शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा नौ व 11 के अग्रिम पंजीकरण की रफ्तार काफी सुस्त है। अब तक कक्षा नौ में 916943 और 11 में 727327 छात्र-छात्राओं के ऑनलाइन पंजीकरण हुए हैं। जबकि दोनों कक्षाओं में हर साल तकरीबन 25 लाख छात्र-छात्राओं का प्रवेश होता है। वैसे तो हाईस्कूल कम्पार्टमेन्ट परीक्षा उत्तीर्ण एवं सन्निरीक्षा (स्क्रूटनी) में सफल हाईस्कूल के अभ्यर्थियों के कक्षा 11 में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 20 अगस्त है लेकिन ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम होती है।
पंजीकरण शुल्क और अंतिम तिथि
बोर्ड सचिव भगवती सिंह की ओर से जारी टाइमलाइन के अनुसार कक्षा नौ एवं 11 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के अग्रिम पंजीकरण शुल्क (40 रुपये प्रति छात्र) चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने एवं उसकी सूचना तथा छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विवरण बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त की रात 12 बजे तक है। वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड विद्यार्थियों के विवरणों की चेकलिस्ट प्राप्त कर प्रधानाचार्य 26 अगस्त से पांच सितंबर तक उनके विवरणों (नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि, जेंडर, विषय, फोटो आदि) की जांच करेंगे।
जान्च और पंजीकरण प्रक्रिया
जांच के बाद छह से 20 सितंबर तक आवश्यक संशोधित/अपडेट किया जाएगा। उसके बाद प्रधानाचार्य पंजीकृत विद्यार्थियों की फोटोयुक्त नामावली एवं कोषपत्र की प्रति बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में भेजने के लिए डीआईओएस कार्यालय में 30 सितंबर तक जमा करेंगे。
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