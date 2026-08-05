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यूपी बोर्ड ने कक्षा नौ व 11 के अग्रिम पंजीकरण शुल्क संबंधी निर्देश किए जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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यूपी बोर्ड ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों के लिए अग्रिम पंजीकरण शुल्क के निर्देश जारी किए हैं। प्रति छात्र 50 रुपये का शुल्क लिया जाएगा, जिसमें ₹40 चेक द्वारा राजकीय कोषागार में जमा होंगे और ₹10 विद्यालय के खाते में सुरक्षित रहेंगे।

यूपी बोर्ड ने कक्षा नौ व 11 के अग्रिम पंजीकरण शुल्क संबंधी निर्देश किए जारी

यूपी बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा नौ व 11 के विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण शुल्क संबंधी निर्देश जारी किए हैं। क्षेत्रीय सचिव रेखा दिवाकर ने बताया कि परिषद के अनुसार प्रति छात्र 50 अग्रिम पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा। इसमें₹40 चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा कराया जाएगा, जबकि शेष 10 प्रति छात्र विद्यालय के खाते में सुरक्षित रखा जाएगा। इस राशि का उपयोग शासनादेश में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

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