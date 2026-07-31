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चिट्ठी ही नहीं, परीक्षा की कॉपियां भी पहुंचाने लगा ‘डाकिया’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज। यूपी बोर्ड अब हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियों को डाक विभाग के माध्यम से भेज रहा है। 28 जुलाई को हुई परीक्षा की कॉपियां जीआईसी प्रयागराज भेजी गई हैं। इससे कॉपियों के खोने या चोरी होने की आशंका कम होगी। शिक्षकों और स्टाफ के खर्च में भी कमी आएगी।

चिट्ठी ही नहीं, परीक्षा की कॉपियां भी पहुंचाने लगा ‘डाकिया’
चिट्ठी ही नहीं, परीक्षा की कॉपियां भी पहुंचाने लगा ‘डाकिया’

प्रयागराज। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडiate परीक्षा की कॉपियां भी अब डाक विभाग मूल्यांकन केंद्रों तक पहुंचाने लगा है। 28 जुलाई को प्रदेश के सभी 75 जिलों के 92 केंद्रों पर कराई गई हाईस्कूल इम्प्रूवमेंट/कंपार्टमेंट और इंटरमीडiate कंपार्टमेंट परीक्षा की कॉपियों को डाक विभाग के माध्यम से एकमात्र मुख्य संकलन केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज भेजी गई है। जिन जिलों में एक से अधिक परीक्षा केंद्र थे वहां परीक्षा के बाद परंपरागत तरीके से शिक्षकों और स्टाफ के माध्यम से उत्तरपुस्तिकाओं को संकलन केंद्र तक भेजा गया है। सभी जिलों के संकलन केंद्रों से डाक विभाग ने कॉपियों को उठाकर जीआईसी प्रयागराज भेजा है। जीआईसी प्रयागराज में सभी कॉपियों की स्कैनिंग की जाएगी। उसके बाद यहां से कॉपियां ऑनलाइन मूल्यांकन केंद्रों को भेजी जाएगी。

ये भी पढ़ें:UP Board: अब डाकिया पहुंचा रहे बोर्ड परीक्षा की कॉपियां, इम्प्रूवमेंट-कंपार्टमेंट परीक्षा से शुरू हुआ नया सिस्टम

मूल्यांकन के नए केंद्र

प्रदेश में जीआईसी प्रयागराज, मेरठ और वाराणसी में मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। मूल्यांकन के बाद ऑनलाइन ही अंक चढ़ा दिए जाएंगे। इस व्यवस्था के लागू होने से उत्तरपुस्तिकाएं पहुंचाने के दौरान खोने या चोरी होने की आशंका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा शिक्षकों, कार्मिकों और सुरक्षाकर्मियों के एक से दूसरे जिले कॉपियां पहुंचाने में आने वाला खर्च में भी कमी आएगी।

परीक्षा के दौरान घटनाएं

हर साल बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र से संकलन केंद्र तक उत्तरपुस्तिकाएं पहुंचाने के दौरान घटनाएं होती रहती है। 18 मार्च 2024 को यूपी बोर्ड परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाएं जमा कराने गए एक शिक्षक की उनके साथ भेजे गए पुलिसकर्मी ने ही नशे की हालत में मुजफ्फरनगर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा शासनादेश के बावजूद इसी वर्ष बिना सुरक्षाकर्मियों के संकलन केंद्रों तक कॉपियां पहुंचाने की फोटो और वीडियो वायरल हुई थी। तमाम शिक्षक और कार्मिक ई-रिक्शा, मोटरसायकिल और स्कूटी पर कॉपी ले जाते दिखाई दिए थे।

परीक्षार्थियों की संख्या

गौरतलब है कि 28 जुलाई को आयोजित इम्प्रूवमेंट/कंपार्टमेंट परीक्षा में पंजीकृत 42078 परीक्षार्थियों में से 39,543 उपस्थित और 2535 अनुपस्थित थे।

सचिव का बयान

इनका कहना है

पहली बार डाक विभाग के माध्यम से कॉपियां एक जिले के संकलन केंद्र से दूसरे जिले के मूल्यांकन केंद्र तक भेजी गई है। इस प्रयोग की रिपोर्ट भी मांगी गई है और सबकुछ योजना के अनुसार रहा तो अगले साल हाईस्कूल-इंटर की मुख्य परीक्षा से इस व्यवस्था को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा।

भगवती सिंह, सचिव यूपी बोर्ड

सामान्य प्रश्न

क्या यूपी बोर्ड ने कॉपियां डाक विभाग के माध्यम से भेजना शुरू किया है?
हाँ, यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल और इंटरमीडiate परीक्षा की कॉपियों को डाक विभाग के माध्यम से भेजना शुरू किया है।

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