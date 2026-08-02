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यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के प्राईवेट फार्म पांच अगस्त तक जमा होंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के प्राईवेट फार्म अग्रसारण केंद्र पर पांच अगस्त तक जमा होंगे। डीआईओएस डॉ. श्वेता पूठिया ने बताया कि examen शुल्क 10 अगस्त तक कोषागार में जमा करना होगा। सभी छात्रों को फार्म निर्धारित तिथि से पहले जमा करने की सलाह दी गई है।

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के प्राईवेट फार्म पांच अगस्त तक जमा होंगे

यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के प्राईवेट फार्म अग्रसारण केंद्र पर आगामी पांच अगस्त तक जमा होंगे। उक्त जानकारी देते हुए डीआईओएस डॉ.श्वेता पूठिया ने बताया कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के आवेदन फार्म पांच अगस्त तक अग्रसारण केंद्र पर जमा होंगे। इसके बाद समस्त अर्ह व्यक्तिगत छात्र छात्राओं से प्राप्त परीक्षा शुल्क को एक मुश्त चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त है। सभी स्टूडेंट्स निर्धारित तिथि से पहले फार्म जमा करें।

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