यूपी बोर्ड : 28 जुलाई को 211 बच्चें देंगे इम्प्रूवमेंट-कम्पार्टमेंट परीक्षा
फतेहपुर में वर्ष 2026 की यूपी बोर्ड हाईस्कूल इम्प्रूवमेंट एवं कम्पार्टमेंट तथा इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंट परीक्षा 28 जुलाई को होगी। परीक्षा केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज है। हाईस्कूल परीक्षा सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक, जबकि इंटरमीडiate परीक्षा दोपहर 2 से 5:15 बजे तक आयोजित होगी। कुल 211 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं।
फतेहपुर। वर्ष 2026 की यूपी बोर्ड हाईस्कूल इम्प्रूवमेंट एवं कम्पार्टमेंट तथा इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों की परीक्षा 28 जुलाई (मंगलवार) को आयोजित की जाएगी। शहर मुख्यालय स्थित राजकीय इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। हाईस्कूल इम्प्रूवमेंट एवं कम्पार्टमेंट परीक्षा प्रथम पाली में सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक आयोजित होगी। वहीं, इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंट परीक्षा उसी दिन द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा के लिए कुल 211 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं।जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) राकेश कुमार ने बताया कि हाईस्कूल इम्प्रूवमेंट एवं कम्पार्टमेंट तथा इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंट परीक्षाएं जनपद मुख्यालय पर निर्धारित परीक्षा केंद्र पर कराई जाएंगी।
उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों, केंद्र व्यवस्थापक, अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर परीक्षार्थियों की अनावश्यक भीड़ न लगने पाए तथा परीक्षा समाप्त होने के बाद भी सुव्यवस्थित निकासी सुनिश्चित की जाए। परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों के लिए मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। डीआईओएस ने बताया कि परीक्षा के दौरान सभी कक्षों में वॉयस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे एवं राउटर पूरी तरह सक्रिय रहेंगे। प्रश्नपत्रों के रखरखाव की व्यवस्था मुख्य परीक्षा की तरह निर्धारित स्ट्रांग रूम में डबल लॉक युक्त अलमारी में की जाएगी।
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