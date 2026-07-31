यूपी बोर्ड परीक्षा : पहली बार परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र पर होंगे हस्ताक्षर
बागपत में यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 में विद्यार्थियों के हस्ताक्षर पहली बार उनके प्रवेश पत्र पर अंकित होंगे। यह कदम परीक्षा की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इससे नकल माफिया द्वारा सॉल्वर को परीक्षा में शामिल कराने की कोशिशों को रोकना संभव होगा।
बागपत। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के हस्ताक्षर पहली बार उनके प्रवेश पत्र पर अंकित होंगे। परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए यह पहल की।। वर्तमान में चल रहे ऑनलाइन पंजीकरण के साथ परीक्षार्थियों की फोटो के साथ हस्ताक्षर भी लिए जा रहे हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान जब परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका और उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करेंगे तो प्रवेश पत्र पर अंकित हस्ताक्षर से उनका मिलान किया जाएगा। इस पहले से पता चल जाएगा कि कोई सॉल्वर तो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहा है। उक्त परीक्षा के दौरान नकल माफिया सक्रिय हो जाते है सॉल्वरों को परीक्षा में सम्मिलित करा देते है।
इस बार नकल माफिया के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। बोर्ड की ओर से इसकी अभी से तैयारी शुरू कर दी है। हाईस्कूल व इंटर के विद्यार्थियों के पंजीकरण पांच अगस्त तक होने हैं। दस अगस्त तक कोषागार में फीस जमा करने के बाद प्रधानाचार्य शुल्क की सूचना तथा छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विवरण बोर्ड की वेबसाइट पर 16 अगस्त की रात 12 बजे तक अपलोड करेंगे। प्रभारी डीआईओएस रामनिवास ने बताया कि नई पहल से बोर्ड परीक्षा पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न होगी। फर्जी छात्र परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। परीक्षा में सम्मिलित होने की सॉल्वर भी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें