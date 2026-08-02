यूपी बोर्ड: केंद्रों के सत्यापन को गठित हुई कमेटी

ज्ञानपुर, संवाददाता। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया विभागीय स्तर से शुरू हो गई है। परीक्षा केंद्रों के सत्यापन के लिए टीम गठित किया जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर विद्यालयों की तरफ से आनलाइन आधारभूत सूचनाओं के भौतिक सत्यापन के लिए चार सदस्यीय टीम गठित कर दी गई हे। एसडीएम के नेतृत्व में गठित टीम आवेदन करने वाले एक-एक स्कूल में पहुंचकर हकीकत देखेगी। टीम द्वारा सत्यापन रिपोर्ट अगस्त माह के पहले सप्ताह में ही रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से हर साल फरवरी-मार्च में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड की परीक्षा होती है।

आगामी चुनाव के मद्देनजर इस बार केंद्रो का निर्धारण दो माह पहले ही किया जा रहा है। 20 जुलाई तक विद्यालयों की तरफ से आधारभूत सू चनाएं आनलाइन ली गई थी। अब माध्यमिक और इंटर कॉलेजों में संसाधनों का सत्यापन करने के लिए चार सदस्यीय टीम गठित की गई है। इसमें तीनों तहसीलों में एसडीएम, तहसीलदार, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता संग जीआईसी, पं. दीनदयाल उपाध्याय मॉडल कॉलेज के प्रधानाचार्यों को नामित किया गया है। गठित टीम स्कूलों में शौचालय, पेयजल, सीसीटीवी कैमरा, विज्ञान लैब सहित 15 बिंदुओं पर सत्यापन करेगी। गठित टीम अगस्त के पहले सप्ताह में रिपोर्ट देगी। उसके बाद उसे बोर्ड को भेजा जाएगा। हालांकि परीक्षा केंद्र बनाने को लेकर गठित टीम द्वारा सत्यापन अंदिर चरण में चल रहा है। अगस्त माह के पहले सप्ताह में ही टीम द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाएगी।