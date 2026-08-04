यूपी बोर्ड ने बदले नियम, अब सालभर खुलेगा पोर्टल
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब मान्यता के लिए पूरे वर्ष ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। 31 मई तक सभी मानक पूर्ण करने वाली संस्थाओं की मान्यता अगले परीक्षा वर्ष के लिए विचार की जाएगी। अन्य संस्थाओं को अगले वर्ष स्वीकार किया जाएगा।
बागपत। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह द्वारा जारी संशोधित विनियमों के अनुसार अब मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पूरे वर्ष खुला रहेगा। हालांकि, जो संस्थाएं 31 मई तक सभी मानक और औपचारिकताएं पूरी कर आवेदन करेंगी, उनकी मान्यता पर अगले परीक्षा वर्ष के लिए विचार होगा। इसके बाद आने वाले आवेदनों पर अगले वर्ष विचार किया जाएगा। डीआईओएस राजीव कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अब केवल सोसाइटी, ट्रस्ट और नॉट-फॉर-प्रॉफिट कंपनी ही नहीं, बल्कि सांविधिक निकाय, स्वायत्तशासी संस्थाएं, सार्वजनिक उपक्रम और स्थानीय निकाय भी माध्यमिक विद्यालय खोलकर मान्यता प्राप्त कर सकेंगे।
यूपी बोर्ड ने पुराने विद्यालयों को भी बड़ी राहत दी है। 26 दिसंबर 2022 से पहले मान्यता प्राप्त स्कूलों पर भूमि का पुराना मानक ही लागू रहेगा। ऐसे विद्यालयों को नए वर्ग या अतिरिक्त विषय की मान्यता के लिए केवल अतिरिक्त कक्षा-कक्ष और प्रयोगशाला की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा 20 हजार रुपये के विलंब शुल्क की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। भूमि और खेल मैदान के मानकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शहरी क्षेत्रों में 3,000 वर्ग मीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में 6,000 वर्ग मीटर भूमि जरूरी होगी।
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