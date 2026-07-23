कंपार्टमेंट परीक्षा प्रवेश पत्र-पेपर आये, 512 छात्र करेंगे प्रतिभाग
उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा 28 जुलाई को जीआईसी एटा में आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो पालियों में होगी; पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी पाली 12 से 2 बजे। कुल 512 छात्रों की परीक्षा होगी, जिनमें 426 हाईस्कूल और 86 इंटरमीडिएट के छात्र शामिल हैं।
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल, इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा 28 जुलाई को जीआईसी एटा में आयोजित होगी। परीक्षा आयोजन के लिए बोर्ड ने प्रवेश पत्र और पेपर भेज दिए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक डा. इंद्रजीत प्रजापति ने बताया कि जनपद में कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजन 28 जुलाई को दो पालियों में कराया जाएगा। प्रथम पाली सुबह 10 से 12 बजे, दूसरी पाली 12 से दो बजे तक आयोजित करायी जाएगी। प्रथम पाली में हाईस्कूल और दूसरी पाली में इंटरमीडिएट के छात्र-छात्राएं कंपार्टमेंट परीक्षा देंगे। उन्होंने बताया कि कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजन के लिए प्रवेश पत्र और पेपर जनपद में पहुंच गए हैं। प्रवेश पत्र संबंधित छात्र-छात्राओं तक पहुंचाने के लिए विद्यालय में भेजे गए हैं।
डीआईओएस ने बताया कि परीक्षा प्रश्न पत्र जीआईसी एटा में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखवाये गए हैं, जिनकी 24 घंटे निगरानी करायी जा रही है। उन्होंने बताया कि कंपार्टमेंट परीक्षा में 512 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। इसमें 426 हाईस्कूल और 86 इंटरमीडिएट के हैं।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें