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कंपार्टमेंट परीक्षा प्रवेश पत्र-पेपर आये, 512 छात्र करेंगे प्रतिभाग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा 28 जुलाई को जीआईसी एटा में आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो पालियों में होगी; पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी पाली 12 से 2 बजे। कुल 512 छात्रों की परीक्षा होगी, जिनमें 426 हाईस्कूल और 86 इंटरमीडिएट के छात्र शामिल हैं।

कंपार्टमेंट परीक्षा प्रवेश पत्र-पेपर आये, 512 छात्र करेंगे प्रतिभाग

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल, इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा 28 जुलाई को जीआईसी एटा में आयोजित होगी। परीक्षा आयोजन के लिए बोर्ड ने प्रवेश पत्र और पेपर भेज दिए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक डा. इंद्रजीत प्रजापति ने बताया कि जनपद में कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजन 28 जुलाई को दो पालियों में कराया जाएगा। प्रथम पाली सुबह 10 से 12 बजे, दूसरी पाली 12 से दो बजे तक आयोजित करायी जाएगी। प्रथम पाली में हाईस्कूल और दूसरी पाली में इंटरमीडिएट के छात्र-छात्राएं कंपार्टमेंट परीक्षा देंगे। उन्होंने बताया कि कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजन के लिए प्रवेश पत्र और पेपर जनपद में पहुंच गए हैं। प्रवेश पत्र संबंधित छात्र-छात्राओं तक पहुंचाने के लिए विद्यालय में भेजे गए हैं।

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डीआईओएस ने बताया कि परीक्षा प्रश्न पत्र जीआईसी एटा में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखवाये गए हैं, जिनकी 24 घंटे निगरानी करायी जा रही है। उन्होंने बताया कि कंपार्टमेंट परीक्षा में 512 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। इसमें 426 हाईस्कूल और 86 इंटरमीडिएट के हैं।

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