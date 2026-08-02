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परीक्षा केंद्रों का सत्यापन अंतिम चरण में पहुंचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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ग्रेटर नोएडा, रूपल राठी। यूपी बोर्ड की वर्ष 2027 हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्र

परीक्षा केंद्रों का सत्यापन अंतिम चरण में पहुंचा

ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। यूपी बोर्ड की वर्ष 2027 हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है। तहसील स्तर पर तीन सदस्य टीम का गठन किया गया है, जिन्होंने जिले के 175 विद्यालयों के भौतिक सत्यापन किया है। वहीं, परीक्षा केंद्रों का चयन पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि प्रत्येक टीम में संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सहायक अभियंता तथा राजकीय हाईस्कूल एवं इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को शामिल किया गया है। टीमों को सात दिनों के भीतर स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।

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इसके अलावा विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे, मजबूत चहारदीवारी, पर्याप्त फर्नीचर, पेयजल, शौचालय, बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी सत्यापन किया जाएगा।

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