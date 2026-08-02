एटीएस संदिग्ध आतंकियों के मूवमेंट की जोड़ रही कड़ियां
- यूपी में हाई अलर्ट के बाद एटीएस कमांडो भी हुए सक्रिय - कुछ
- पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भटटी से जुड़े होने की सूचना
लखनऊ, विशेष संवाददाता
एटीएस ने यूपी में हाई अलर्ट के बाद आईएसआई और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी व आबिद के इशारे पर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के विरुद्ध अपनी जांच तेज की है। एटीएस को सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी से जुड़े यूपी के कुछ अन्य युवकों के बारे में सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की छानबीन की जा रही है। एटीएस कमांडो को भी सक्रिय किया गया है।
जांच के विस्तार
एटीएस ने बलरामपुर से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी शहरोज को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर लंबी पूछताछ की है। एटीएस अब तक पकड़े जा चुके डेढ़ दर्जन संदिग्ध आतंकियों के बीते दिनों के मूवमेंट की कड़ियों को भी जोड़ने का प्रयास कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पाकिस्तानी गैंगस्टर से जुड़े इन कट्टरपंथी युवकों का किन शहरों में अधिक मूवमेंट रहा है। इनके करीबियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। अब तक 200 से अधिक संदिग्ध युवकों से पूछताछ भी हो चुकी है। आशंका है कि पाकिस्तानी गैंगस्टर से अलग-अलग ग्रुप के माध्यम से जुड़े संदिग्ध आतंकियों तक असलहे व विस्फोटक भी पहुंचाए गए हैं। बलरामपुर निवासी शहरोज को भी मुंबई से भेजा गया था, जिसे राजस्थान जाकर असलहा और विस्फोटक हासिल करना था। अब तक पकड़े गए आरोपितों के मोबाइल फोन से मिले पाकिस्तानी नंबरों को लेकर भी छानबीन की जा रही है।
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