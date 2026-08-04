चार निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का विधेयक विधानसभा से पारित
- फतेहपुर, गाजियाबाद, कानपुर व नोएडा में खुलेंगे लखनऊ, प्रमुख संवाददाता यूपी विधानमंडल
यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र में विधानसभा में चार विधेयक पारित किए गए। चार निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी। यह विश्वविद्यालय फतेहपुर, गाजियाबाद, कानपुर व नोएडा में खुलेंगे।उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने सदन के पटल पर चार विधेयक रखे और उन्हें पारित किया गया। उप्र निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश रखे गए। जिसमें फतेहुपर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय, गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय, कानपुर में महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय और नोएडा में मेट्रो विश्वविद्यालय स्थापित होगा। अब इन चारों विधेयकों को विधान परिषद के पटल पर रखा जाएगा। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर उनके जिले में ही मिले इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
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