Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अभ्यर्थियों ने की रिजल्ट में पांच प्रतिशत छूट देने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता परिषदीय स्कूलों में 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को

अभ्यर्थियों ने की रिजल्ट में पांच प्रतिशत छूट देने की मांग

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता परिषदीय स्कूलों में 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने उप्र पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से ओबीसी अभ्यर्थियों को पास प्रतिशत में पांच प्रतिशत की छूट देने के आदेश को लागू कराने की मांग की। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे तूफान सिंह ने कहा कि कुल 150 अंक में से 60 अंक अर्थात 40 प्रतिशत पाने वाले अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए संशोधित परिणाम जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को राहत दिलाने के लिए वह उनकी मदद करें।

भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि वह अभ्यर्थियों को नियम के अनुसार जो भी लाभ मिलना चाहिए वह दिलवाने के लिए उनकी मदद करेंगे और उनकी मांग राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News UP Lucknow Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।