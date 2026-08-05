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दिशोम गुरु शिबू की प्रथम पुण्यतिथि पर 16 फीट प्रतिमा का अनावरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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झारखंड अलग राज्य आंदोलन के महानायक पद्मभूषण दिशुम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर चाईबासा में उनकी 16 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर विधायक और आंदोलनकारीगण ने उनके योगदान को सम्मानित किया और झारखंड राज्य निर्माण में उनके बलिदान की चर्चा की।

दिशोम गुरु शिबू की प्रथम पुण्यतिथि पर 16 फीट प्रतिमा का अनावरण

चाईबासा, संवाददाता। झारखण्ड अलग राज्य आंदोलन के महानायक पद्मभूषण दिशुम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर मंगलवार को चाईबासा के बाईपास चौक पर उनकी 16 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा का अनावरण झारखण्ड आंदोलनकारी पूर्व विधायक बहादुर उरांव ने किया। इस दौरान उमड़े जनसैलाब ने गुरु जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मझगांव के विधायक निरल पूर्ति, चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव, जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंकु, झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितिकरण आयोग के सदस्य भुवनेश्वर महतो, मनोहरपुर के विधायक जगत मांझी, चाईबासा नगर परिषद के अध्यक्ष नितिन प्रकाश, चक्रधरपुर नप के अध्यक्ष सन्नी उरांव ने शिबू सोरेन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला।

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झारखण्ड अलग राज्य की लड़ाई में उनके योगदान की चर्चा की। पूर्ति ने कहा कि अलग झारखंड राज्य के निर्माण में हमारे पुरखों और आंदोलनकारियों का बड़ा बलिदान रहा है। हम झारखंड आंदोलन के इतिहास, उसके संघर्ष और आंदोलनकारियों के बलिदान को याद रखें। विधायक सुखराम उरांव ने जिले के सभी प्रखंडों में दिशुम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम ने की। इस अवसर पर देवगम ने घोषणा किया कि झामुमो कोल्हान के वीर शहीदों की प्रतिमाओं की स्थापना करने का कार्य भी करेगा। मंच का संचालन जिला सचिव राहुल आदित्य ने किया। सभा में झामुमो जिला प्रवक्ता बुधराम लागुरी, रामलाल मुंडा, चंद्रमोहन बिरुवा, बिश्वनाथ बाड़ा, सेलाय मुंडा, मन्नाराम कुदादा समेत जिले सभी प्रखंडो से आए कार्यकर्ता शामिल हुए।

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