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कांवड़ यात्रा में कोई संभाल रहा है सफाई व्यवस्था तो कोई भंडारों में कर रहा है निस्वार्थ सेवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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श्रावण माह की कांवड़ यात्रा में लाखों शिवभक्त गंगाजल लेकर बढ़ रहे हैं। इस यात्रा की सफलता में गुमनाम नायक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी, और स्वयंसेवक बिना किसी पहचान की चाह के दिन-रात सेवा में लगे हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह यात्रा सेवा और सामाजिक सहयोग का बड़ा उदाहरण है।

कांवड़ यात्रा में कोई संभाल रहा है सफाई व्यवस्था तो कोई भंडारों में कर रहा है निस्वार्थ सेवा

श्रावण माह की कांवड़ यात्रा में एक ओर जहां लाखों शिवभक्त गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं इस विशाल आयोजन को सफल बनाने के पीछे कुछ ऐसे गुमनाम हीरो भी हैं, जिनका नाम शायद इस यात्रा में न लिया जाए, लेकिन उनकी मेहनत के बिना कांवड़ यात्रा की व्यवस्था अधूरी मानी जाएगी। कोई भंडारे में सेवा को संभाल रहा है, कोई रातभर सफाई कर रहा है तो कोई सेवा शिविरों में भोजन, पानी और विश्राम की व्यवस्था में जुटा हुआ है। यही लोग कांवड़ यात्रा की असली ताकत बनकर सामने आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा में ऐसे अनेक पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, स्वयंसेवक और समाजसेवी हैं, जो बिना किसी पहचान या सम्मान की अपेक्षा के दिन-रात सेवा में जुटे हैं। कोई घायल कांवड़िए का उपचार करा रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई ट्रैफिक संभाल रहा है तो कोई सफाई को दुरुस्त रख रहा है। इन्हीं अनदेखे और गुमनाम नायकों की बदौलत गढ़ क्षेत्र से गुजर रही कांवड़ यात्रा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धा से परिपूर्ण बन रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि कांवड़ यात्रा केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और सामाजिक सहयोग बड़ा उदाहरण है, जिसमें ऐसे गुमनाम हीरो निस्वार्थ सेवा से सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं。

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सेवा शिविर में दिन-रात जुटे वालंटियर

बक्सर के शिव चौक स्थित कांवड़ सेवा शिविर में वालंटियर के रूप में कार्य कर रहे अंशु, दीपक, सुशील चौधरी, दीपांशु शर्मा, सुनील शर्मा, रवि, सूरज सैनी, सुनील चौधरी भी शिवभक्तों की सेवा में पूरी निष्ठा से जुटे हुए हैं। यह लोग शिविर में रहकर सेवा कार्य कर रहे हैं। सुबह से लेकर देर रात तक वह कांवड़ियों को भोजन कराना, हलवाई के कार्य में सहयोग करना, विश्राम की व्यवस्था कराना, पेयजल उपलब्ध कराना और जरूरतमंद श्रद्धालुओं की सहायता करने में व्यस्त रहते हैं। उनके अनुसार शिवभक्तों की सेवा करना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है।

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दिन के साथ रात के अंधेरे में भी स्वच्छता की अलख

भंडारे के सफाईकर्मी रवि और राजा भी उन लोगों में शामिल हैं, जो बिना किसी प्रचार-प्रसार के कांवड़ यात्रा को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दिनभर कांवड़ मार्ग पर सफाई करने के बाद भी उनका सेवा कार्य समाप्त नहीं होता। ड्यूटी पूरी होने के बाद भी वह रात के समय सेवा शिविरों और कांवड़ मार्गों पर पहुंचकर सफाई करते हैं।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा में कौन से लोग सेवा में जुटे हैं?
कांवड़ यात्रा में अनेक पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, स्वयंसेवक और समाजसेवी सेवा में जुटे हैं।
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