कांवड़ यात्रा में कोई संभाल रहा है सफाई व्यवस्था तो कोई भंडारों में कर रहा है निस्वार्थ सेवा

श्रावण माह की कांवड़ यात्रा में एक ओर जहां लाखों शिवभक्त गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं इस विशाल आयोजन को सफल बनाने के पीछे कुछ ऐसे गुमनाम हीरो भी हैं, जिनका नाम शायद इस यात्रा में न लिया जाए, लेकिन उनकी मेहनत के बिना कांवड़ यात्रा की व्यवस्था अधूरी मानी जाएगी। कोई भंडारे में सेवा को संभाल रहा है, कोई रातभर सफाई कर रहा है तो कोई सेवा शिविरों में भोजन, पानी और विश्राम की व्यवस्था में जुटा हुआ है। यही लोग कांवड़ यात्रा की असली ताकत बनकर सामने आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा में ऐसे अनेक पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, स्वयंसेवक और समाजसेवी हैं, जो बिना किसी पहचान या सम्मान की अपेक्षा के दिन-रात सेवा में जुटे हैं। कोई घायल कांवड़िए का उपचार करा रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई ट्रैफिक संभाल रहा है तो कोई सफाई को दुरुस्त रख रहा है। इन्हीं अनदेखे और गुमनाम नायकों की बदौलत गढ़ क्षेत्र से गुजर रही कांवड़ यात्रा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धा से परिपूर्ण बन रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि कांवड़ यात्रा केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और सामाजिक सहयोग बड़ा उदाहरण है, जिसमें ऐसे गुमनाम हीरो निस्वार्थ सेवा से सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं。