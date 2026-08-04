कैमूर में आजादी के 11 दीवानों ने दी थी प्राणों की आहूति

कैमूर जिले के 11 शूरवीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग में अपनी जान दी। इनकी शहादत में नमक सत्याग्रह, अगस्त क्रांति, और रॉलेट एक्ट के खिलाफ चलाए गए आंदोलन शामिल थे। अंतू राम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने हिम्मत से गोलियों का सामना किया और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।

किसी ने अंग्रेजों की यातना से जेल में दी शहादत तो किसी के सीने में उतारी थी गोलियां नमक सत्याग्रह, अगस्त क्रांति और रॉलेट एक्ट के खिलाफ किया था जबर्दस्त आंदोलन भभुआ, कार्यालय संवाददाता। गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारत माता को आजाद कराने में कैमूर जिले के 11 शूरवीरों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। इन शूरवीरों ने जब अंग्रेजी हुकूमत को अपने आगे एक न चलने देने का प्रण किया, तो गोरी सरकार इनके पीछे पड़ गई। लेकिन, इन रणबांकुरों ने भी साफ कह दिया था कि तुम्हारी यातनाएं झेलेंगे और सीने पर गोलियां खएंगे, लेकिन भारत मां को तुम्हारी गुलामी की जंजीरों से आजाद कराकर रहेंगे। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए कैमूर के जांबाज नमक सत्याग्रह आंदोलन, अगस्त क्रांति, रॉलेट एक्ट के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन में शिरकत किए और देश को आजाद कराने में न सिर्फ अपनी महती भूमिका निभाई, बल्कि भारत माता की खातिर अपनी शहादत भी दी। गोरी सरकार ने किसी को जेल में इतनी यातनाएं दी कि वह कारागार में ही शहीद हो गए और किसी के सीने को गोलियों से छलनी कर शहीद कर दिया। इतिहास के पन्नों में इनकी कहानी आज भी अंकित है।

सीने में गोली लगी और शहीदों की सूची में शामिल हो गए अंतू राम की शहादत के बारे में हर कोई जानता है। जब वर्ष 1942 की अगस्त क्रांति शवाब पर थी, तब गोरी सरकार की चूलें हिलाने के लिए कैमूर के स्वतंत्रता सेनानियों ने योजनावद्ध तरीके से आंदोलन शुरू किया था। गोरी सरकार के खिलाफ भभुआ शहर में निकाले गए जुलूस में अंतू राम आगे-आगे चल रहे थे। टॉमी पुलिस ने जुलूस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अंग्रेजों की गोली अंतू राम के सीने में लगी और उनका नाम शहीदों की सूची में अंकित हो गया।

जेल में पीताम्बर बाबू हो गये थे शहीद दुर्गावती प्रखंड के जनार्दनपुर के पीताम्बर पांडेय ने कारागार में शहादत दी थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू नमक आंदोलन का पीताम्बर बाबू हिस्सा बने थे। गांधी जी की प्रेरणा से वह नमक सत्याग्रह में शामिल हुए। इस आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन, ब्रिटिश सरकार ने इतनी यातनाएं दी कि वह जेल में ही शहीद हो गए। आजादी की जंग में कभी पीठ नहीं दिखाने वाले जांबाजों की कहानी प्रसुन्न कुमार चौधरी की लिखी पुस्तक ‘बिहार में सामाजिक परिवर्तन के आयाम’ में भी पढ़ने को मिलती है। उन्होंने अपनी पुस्तक में आजादी की जंग में शहादत देनेवाले शूरवीरों दुर्गावती प्रखंड के भोला राम, गायत्री चौबे, पितांबर पांडेय, भभुआ शहर के अंतू राम, भभुआ के ग्रामीण इलाके के बांका नोनिया व फेकन बारी, कुदरा प्रखंड के रघुनाथ पांडेय, रामजन्म अहीर, केशो कानू, बंधु अहीर व रघुवीर मुसहर की चर्चा की है।

शहीद पीताम्बर पांडेय के परिजनों पीताम्बर पांडेय के परिजनों अनिल पांडेय व जीतेंद्र पांडेय ने बताया कि उन्हें कभी देखा नहीं है। लेकिन, परिवार के पूर्वज बताते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ वाले आंदोलन में वह आगे रहते थे। अपने साथियों के साथ गुप्त जगहों पर बैठक करते थे, जिसमें दूसरी जगह के भी आंदोलनकारी शरीक होते थे। ज्यादातर बैठकें रात में होती थीं, ताकि इसकी खबर अंग्रेज सिपाहियों को न लगे। हालांकि उनके मुखवीर उन तक खबर पहुंचा देते थे। तब वह गांव में आकर उन्हें प्रताड़ित करते थे।

फोटो- 04 अगस्त भभुआ- 2 कैप्शन- अगस्त क्रांति में शहीद हुए अंतू राम का सदर अस्पताल परिसर में स्थित स्मारक। (फोटो सिंगल)