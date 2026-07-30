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शिवालयों में उमड़ी आस्था, महादेव से गूंजा जिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर में सावन मास के पहले दिन श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ा। भक्तगण ब्रह्ममुहूर्त से ही शिवालयों में जलाभिषेक के लिए पहुंचे। विभिन्न मंदिरों में भजन-कीर्तन और प्रसाद वितरण का आयोजन हुआ। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरी तैयारी की थी।

शिवालयों में उमड़ी आस्था, महादेव से गूंजा जिला

बलरामपुर, संवाददाता। सावन मास के प्रथम दिन गुरुवार को जिले के शिवालयों में आस्था का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ पड़ा। ब्रह्ममुहूर्त से ही श्रद्धालु गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग और पुष्प लेकर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। महिलाओं व युवाओं की सबसे अधिक भीड़ देखने को मिली। जिले के प्रसिद्ध देवीपाटन शक्तिपीठ परिसर स्थित शिव मंदिर, नगर के झारखंडी महादेव मंदिर, देहात क्षेत्र के शिवालय, झारखंडेश्वर महादेव मंदिर, उतरौला के प्राचीन दुखहरन नाथ मंदिर, तुलसीपुर के पातालेश्वर महादेव मंदिर व श्रीदत्तगंज के प्राचीन शिव मंदिर में सुबह से लेकर देर शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।

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छोटी काशी के नाम से मशहूर जिले के शिवालयों को पवित्र सावन मास में आकर्षक ढंग से सजाया गया है। सावन माह के प्रथम दिन शिव मंदिरों में आस्था का जन सैलाब देखने को मिला। भोर से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की कतारें लग गईं। भक्तगण दूध, धतूर, बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत, पुष्प आदि लेकर कतार में दिखाई दिए। कई मंदिरों में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, भजन-कीर्तन और प्रसाद वितरण का आयोजन हुआ। झारखंडी मंदिर महंत विनय गिरि ने बताया कि सावन का पहला दिन भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचे। शाम तक हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन-पूजन किए। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहा। प्रमुख मंदिरों पर बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती, पार्किंग, एंबुलेंस आदि की व्यवस्था की गई। एसपी विकास कुमार ने बताया कि सभी प्रमुख शिवालयों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसी के साथ यातायात व्यवस्था को भी सुचारु रखा गया, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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