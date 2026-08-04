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वेतन नहीं मिला तो 10 अगस्त से सामूहिक अवकाश पर रहेंगी शिक्षिकाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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एनकेबीएमजी कालेज की स्ववित्तपोषित शिक्षिकाएं 10 अगस्त से अवैतनिक अवकाश पर जाएंगी। पिछले नौ महीने से शिक्षिकाओं को वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण आर्थिक संकट आ गया है। राष्ट्रीय राज्यमंत्री से बातचीत और ज्ञापनों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। शिक्षिकाएं सामूहिक रूप से छुट्टी पर जाने का फैसला कर चुकी हैं।

वेतन नहीं मिला तो 10 अगस्त से सामूहिक अवकाश पर रहेंगी शिक्षिकाएं

शहर के एनकेबीएमजी कालेज में कार्यरत स्ववित्तपोषित शिक्षिकाओं को 2025 नवंबर माह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार ज्ञापन और राज्यमंत्री से वार्ता के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। शिक्षिकाएं अब 10 अगस्त से अवैतनिक अवकाश पर रहेंगी। एनकेबीएमजी कॉलेज में मंगलवार को स्ववित्तपोषित शिक्षिकाओं की बैठक आयोजित की गई। जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले नौ माह से वेतन नहीं मिला है। जिसके कारण आर्थिक संकट उत्पन्न होना शुरू हो गया है। कई ज्ञापन और राज्यमंत्री गुलाब देवी से वार्ता के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जबकि उन्होंने अवैतनिक सचिव और प्राचार्य से छात्रावास खाते से संबंधित कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान करने की बात कही थी।

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उसके बावजूद वेतन नहीं दिया गया। सभी शिक्षिकाओं ने बैठक में निर्णय लिया कि अगर 10 अगस्त तक वेतन नहीं मिलता है। तो वह सामूहिक अवैतनिक अवकाश पर चली जाएंगी। बैठक में डा. नीता गुप्ता, डा. सपना अग्रवाल, डा. शीतल, डा. मनीषा बंसल, डा. इमराना, डा. ममता शर्मा मौजूद रहीं।

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