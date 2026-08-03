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मजदूरों के हक के लिए जमीनी स्तर पर होगा आंदोलन : निताई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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असंगठित मजदूर मोर्चा की बैठक रविवार को रांगामाटी में हुई। इसमें मोर्चा के केंद्रीय महामंत्री निताई महतो ने संगठित आंदोलन की आवश्यकता पर जोर दिया। 10 अगस्त को कोयला मजदूरों के आंदोलन में भाग लेने का निर्णय लिया गया और 31 अगस्त को हर्ल पावर मैक्स टासरा प्रोजेक्ट में प्रदर्शन होगा।

मजदूरों के हक के लिए जमीनी स्तर पर होगा आंदोलन : निताई

असंगठित मजदूर मोर्चा की बैठक रविवार को रांगामाटी में सुरेश प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। इसमें मोर्चा के केंद्रीय महामंत्री निताई महतो ने कहा कि संगठन के विस्तार के साथ-साथ जमीनी स्तर पर मजदूरों के अधिकार के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी करनी होगी। इस दौरान सर्वसम्मति से 10 अगस्त को होने वाले कोयला मजदूरों के आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लेने का निर्णय लिया गया। 31 अगस्त को हर्ल पावर मैक्स टासरा प्रोजेक्ट के मजदूरों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर हर्ल के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन करने और प्रबंधन को मांग पत्र सौंपने का भी फैसला लिया गया। संचालन पवन महतो ने किया।

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बैठक में मुख्य रूप से अंबुज कुमार मंडल, बाबू राजा, जीतू सिंह, शुभम सिंह, नगेंद्र सिंह, सहदेव सिंह, जितेंद्र शर्मा आदि मौजूद थे।

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