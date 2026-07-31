महिला ने लगाया भूमि कब्जाने का आरोप
उन्नाव की शकीला ने डीएम को शिकायत करते हुए बताया कि पिछले वर्ष 13 नवंबर को कुछ दबंग उसकी भूमि पर कब्जा करने आए। जब उसने और उसके परिजनों ने विरोध किया, तो उन्हें पुलिस थाने ले जाया गया और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी गई। शकीला ने निष्पक्ष जांच की मांग की है।
उन्नाव। मौरावां कस्बा की शकीला ने डीएम को दिए शिकायती पत्र में बताया कि गत वर्ष 13 नवंबर को कुछ दबंग लोग राजस्व विभाग की टीम, पुलिस बल और अन्य व्यक्तियों के साथ उसकी भूमि पर कब्जा करने पहुंचे। इसकी जानकारी हुई तो परिजनों के साथ पहुंचकर विरोध जताया। इस पर परिजनों सहित सभी को थाना ले जाया गया। वहां झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। महिला ने डीएम को शिकायती पत्र देकर मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।
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