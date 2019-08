उन्नाव कांड: अब रेप पीड़िता के वकील का लेटर आया सामने, DM से मांगा था हथियार का लाइसेंस

उन्नाव रेप पीड़िता के साथ उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रविवार को हुए एक्सीडेंट के बाद जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। वहीं इस मामले में पीड़िता के बाद उसके वकील का लेटर सामने आया है। इस पत्र में उसने जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) से तत्काल हथियार देने की मांग की थी।

उन्नाव रेप केस की पीड़िता के वकील महेंद्र सिंह ने 15 जुलाई को उन्नाव जिले के डीएम को पत्र लिखकर जल्द हथियार का लाइसेंस देने की मांग की थी। इस पत्र में कहा गया है कि मुझे आशंका है कि भविष्य में मेरी हत्या हो सकती है।

In a letter dated 15th July, Mahendra Singh, lawyer of Unnao rape survivor, wrote to Unnao District Magistrate (DM) to urgently grant him a weapon license. Letter states, "I have apprehension that I could be murdered in future." pic.twitter.com/tM1wUVdUkQ