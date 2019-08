दिल्ली : बेहतर इलाज के लिए लखनऊ से AIIM लाई गई उन्नाव रेप पीड़िता

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को उन्नाव रेप केस की पीड़िता को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स ट्रांमा सेंटर लाया गया है। देर रात एयर एबुलेंस के लिए लखनऊ से उसे दिल्ली लाया गया है। फिलहाल पीड़िता को एम्स के ट्रांमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की एक टीम को उसकी मेडिकल जांच में लगाया गया है। पीड़िता को दिल्ली एयरपोर्ट से एम्स ट्रांमा सेंटर तक ट्रैफिक से बचाकर लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन कॉरीडोर भी बनाया।

Unnao rape survivor was flown from Lucknow to be admitted in AIIMS Trauma Care, Delhi. On the advice of doctors of AIIMS, the journey of the ambulance carrying her was facilitated by providing free passage. Ambulance left airport at 9 pm & reached AIIMS Trauma Care at 9.18 pm.