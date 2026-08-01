पुलिस मुठभेड़ में दो चेन स्नेचर दबोचे, एक के पैर में लगी गोली

उन्नाव पुलिस ने चेन स्नेचिंग करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मुठभेड़ में दो बदमाशों को दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से लूटी चेन, बाइक, और तमंचा बरामद किए गए हैं। दोनों पर कई जिलों में लूट और गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज हैं।

उन्नाव। पुलिस ने चेन स्नेचिंग करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मुठभेड़ में दो बदमाशों को दबोच लिया। इसमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। आरोपियों के कब्जे से उन्नाव और लखनऊ में लूटी गईं चेन, घटना में प्रयुक्त बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों पर लखनऊ, सीतापुर और बाराबंकी समेत कई जिलों में लूट, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर के दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। दही थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 26 जुलाई को आवास विकास स्थित पार्क में महिला से हुई चेन स्नेचिंग की वारदात का खुलासा कर दिया। इस मामले में थाना दही में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। शुक्रवार देर रात करीब 11:30 बजे बस्तीखेड़ा मोड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध बाइक सवार दो युवकों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार दोनों ने रुकने के बजाय फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की।

लंबा आपराधिक इतिहास जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा, जबकि दूसरे को पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया। घायल बदमाश की पहचान बाराबंकी निवासी असलम टांडा उर्फ टांडा और गिरफ्तार आरोपी की पहचान सीतापुर निवासी मोहम्मद अतीक उर्फ राजू उर्फ काजू के रूप में हुई। पुलिस ने असलम के कब्जे से दही थाना क्षेत्र से लूटी गई चेन, घटना में प्रयुक्त सुपर स्प्लेंडर बाइक, एक 315 बोर का तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। वहीं अतीक के पास से बरामद दूसरी सोने की चेन 23 जुलाई को लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना से संबंधित बताई गई है। घायल असलम को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, असलम टांडा पर बाराबंकी, लखनऊ और सीतापुर के विभिन्न थानों में लूट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस और गैंगस्टर एक्ट समेत 28 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं मोहम्मद अतीक उर्फ राजू उर्फ काजू पर भी लूट, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट सहित 20 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों लंबे समय से चेन स्नेचिंग और लूट की वारदातों में सक्रिय थे।