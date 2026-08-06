डायट प्रकरण में गठित टीम की जांच में सब गोलमाल

टीम में अधिकारी शामिल, एक शिकायकर्ता और दूसरे डॉयट प्राचार्य से मां रहे प्रपत्र डॉयट प्रकरण में गठित टीम की जांच में सब गोलमाल डॉयट प्रकरण में गठ

उन्नाव, संवाददाता। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के बीटीसी मद को गलत ढंग से खर्च करने के आरोपों पर बैठी जांच अफसरों की बेढ़ंगी जांच में फिसल गई है। जांच को नामित दो अधिकारियों से जांच के लिए आवश्यक प्रपत्रों पर हो रही अलग-अलग बयानबाजी से जांच निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रही है। मामले में नामित अधिकारी डीडीअी देव कुमार चतुर्वेदी एक तरफ जांच के लिए डॉयट स्तर से प्रपत्रों की जरूरत बताकर डॉयट से उनके न मिलने से जांच में रुकावट बने होने की बात कर रहे है तो दूसरी तरफ जांच अधिकारी वरिष्ठ कोषाधिकारी कौशलेन्द्र सिंह डॉयट स्तर से प्रपत्रों की जरूरत को जांच में जरूरी न बताकर शिकायतकर्ता से लगाए गए आरोपों के साक्ष्य व प्रमाण मांगने पर डटे हुए है।

मामले की पृष्ठभूमि माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हरिहर प्रसाद दीक्षित ने 22 जून को मुख्य विकास अधिकारी कृति राज को पत्र देकर आरोप लगाया था कि डॉयट में बीटीसी और एसएसए के तहत आने वाले मद को गलत ढंग से खर्च किया जा रहा है। उनका आरोप था डायट में हर साल डीएलएड छात्रों की निर्धारित 200 सीटों के सापेक्ष प्रत्येक छात्रों से 10200 रुपए के हिसाब से जमा होने वाली लाखों रुपए फीस का दुरुप्रयोग किया जा रहा है। जो निर्माण व सामग्री की खरीद फरोख्त की जा रही है। उसके लिए शासन के नियम निर्देशों का कोई पालन नहीं हो रहा है। अच्छे-खासे निर्माण को तुड़वाकर उस पर इस बजट को ठिकाने लगाने के आरोप भी मढे थे। इस पर सीडीओ ने मामले की जांच के लिए जिला विकास अधिकारी देव कुमार चतुर्वेदी और वरिष्ठ कोषाधिकारी कौशलेन्द्र सिंह को नामित किया था। 13 जुलाई को शिकायत कर्ता से इस बाबत साक्ष्य व प्रमाण भी मांगे थे। जिस पर शिकायतकर्ता हरिहर ने आरटीईआई के तहत मांगी गई सूचना डॉयट से न देने के कारण उनके पास कोई साक्ष्य व प्रमाण नहीं है। इसके लिए उन्होंने डॉयट से प्रपत्र मांगने की बात कही थी। तबसे मामले की जांच में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। डीडीओ का कहना है कि डॉयट से प्रपत्र न मिलने के कारण जांच में आगे नहीं बढ़ी है।

जांच में रुकावट मुझे लिखकर दे मेरे प्रपत्र न देने से जांच में रुकावट

ट्रेजरी आफीसर की ओर जारी पत्र में साक्ष्य मांगने के बाद शिकायकर्ता ने कोई साक्ष्य न होने की बात कही थी। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा था कि अगर उसके प्रमाण व साक्ष्य न देने से जांच में रुकावट है तो यहीं जांच में लिख दे दे कि शिकायतकर्ता से प्रपत्र न मिलने के कारण जांच पूरी नहीं हो पा रही है।

मैंने शिकायकर्ता से प्रपत्र मांगे है। अभी दिए नहीं है। मैं दोबारा रिमाइंडर शिकायकर्ता को दूंगा। इसके बाद भी जानकारी नहीं मिलेगी तो सीडीओ से आगे क्या करना है मार्गदर्शन लूंगा। मैंने डायट से कोई प्रपत्र अभी नहीं मांगे।

कौशलेन्द्र सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी

अभी मुझे जांच टीम की ओर से रिपोर्ट नहीं मिली है। मैं कल ऑफिस में भी पता करूंगी। अगर जांच में अब शिथिलता बरती गई है तो मैं इसके लिए संबधित टीम के अधिकारियों केा निर्देशित करुंगी कि वह जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट दे।

कृति राज, सीडीओ