Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डायट प्रकरण में गठित टीम की जांच में सब गोलमाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

टीम में अधिकारी शामिल, एक शिकायकर्ता और दूसरे डॉयट प्राचार्य से मां रहे प्रपत्र डॉयट प्रकरण में गठित टीम की जांच में सब गोलमाल डॉयट प्रकरण में गठ

डायट प्रकरण में गठित टीम की जांच में सब गोलमाल

उन्नाव, संवाददाता। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के बीटीसी मद को गलत ढंग से खर्च करने के आरोपों पर बैठी जांच अफसरों की बेढ़ंगी जांच में फिसल गई है। जांच को नामित दो अधिकारियों से जांच के लिए आवश्यक प्रपत्रों पर हो रही अलग-अलग बयानबाजी से जांच निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रही है। मामले में नामित अधिकारी डीडीअी देव कुमार चतुर्वेदी एक तरफ जांच के लिए डॉयट स्तर से प्रपत्रों की जरूरत बताकर डॉयट से उनके न मिलने से जांच में रुकावट बने होने की बात कर रहे है तो दूसरी तरफ जांच अधिकारी वरिष्ठ कोषाधिकारी कौशलेन्द्र सिंह डॉयट स्तर से प्रपत्रों की जरूरत को जांच में जरूरी न बताकर शिकायतकर्ता से लगाए गए आरोपों के साक्ष्य व प्रमाण मांगने पर डटे हुए है।

ये भी पढ़ें:Unnao News: वरिष्ठ प्रवक्ता और प्रवक्ता में छिड़ी रार, शौचालय में भरवाया लैब का सामान

मामले की पृष्ठभूमि

माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हरिहर प्रसाद दीक्षित ने 22 जून को मुख्य विकास अधिकारी कृति राज को पत्र देकर आरोप लगाया था कि डॉयट में बीटीसी और एसएसए के तहत आने वाले मद को गलत ढंग से खर्च किया जा रहा है। उनका आरोप था डायट में हर साल डीएलएड छात्रों की निर्धारित 200 सीटों के सापेक्ष प्रत्येक छात्रों से 10200 रुपए के हिसाब से जमा होने वाली लाखों रुपए फीस का दुरुप्रयोग किया जा रहा है। जो निर्माण व सामग्री की खरीद फरोख्त की जा रही है। उसके लिए शासन के नियम निर्देशों का कोई पालन नहीं हो रहा है। अच्छे-खासे निर्माण को तुड़वाकर उस पर इस बजट को ठिकाने लगाने के आरोप भी मढे थे। इस पर सीडीओ ने मामले की जांच के लिए जिला विकास अधिकारी देव कुमार चतुर्वेदी और वरिष्ठ कोषाधिकारी कौशलेन्द्र सिंह को नामित किया था। 13 जुलाई को शिकायत कर्ता से इस बाबत साक्ष्य व प्रमाण भी मांगे थे। जिस पर शिकायतकर्ता हरिहर ने आरटीईआई के तहत मांगी गई सूचना डॉयट से न देने के कारण उनके पास कोई साक्ष्य व प्रमाण नहीं है। इसके लिए उन्होंने डॉयट से प्रपत्र मांगने की बात कही थी। तबसे मामले की जांच में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। डीडीओ का कहना है कि डॉयट से प्रपत्र न मिलने के कारण जांच में आगे नहीं बढ़ी है।

जांच में रुकावट

मुझे लिखकर दे मेरे प्रपत्र न देने से जांच में रुकावट

ट्रेजरी आफीसर की ओर जारी पत्र में साक्ष्य मांगने के बाद शिकायकर्ता ने कोई साक्ष्य न होने की बात कही थी। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा था कि अगर उसके प्रमाण व साक्ष्य न देने से जांच में रुकावट है तो यहीं जांच में लिख दे दे कि शिकायतकर्ता से प्रपत्र न मिलने के कारण जांच पूरी नहीं हो पा रही है।

मैंने शिकायकर्ता से प्रपत्र मांगे है। अभी दिए नहीं है। मैं दोबारा रिमाइंडर शिकायकर्ता को दूंगा। इसके बाद भी जानकारी नहीं मिलेगी तो सीडीओ से आगे क्या करना है मार्गदर्शन लूंगा। मैंने डायट से कोई प्रपत्र अभी नहीं मांगे।

कौशलेन्द्र सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी

अभी मुझे जांच टीम की ओर से रिपोर्ट नहीं मिली है। मैं कल ऑफिस में भी पता करूंगी। अगर जांच में अब शिथिलता बरती गई है तो मैं इसके लिए संबधित टीम के अधिकारियों केा निर्देशित करुंगी कि वह जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट दे।

कृति राज, सीडीओ

सामान्य प्रश्न

क्या शिकायतकर्ता ने जांच में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है?
शिकायतकर्ता हरिहर ने आरटीईआई के तहत मांगी गई सूचना डॉयट से न देने के कारण उनके पास कोई साक्ष्य व प्रमाण नहीं है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Unnao Unnao Latest News Unnao News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।