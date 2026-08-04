दहेज प्रताड़ना मामले में दोषी छह माह की सजा

दहेज प्रताड़ना मामले में दोषी छह माह की सजा
उन्नाव के सीएडब्ल्यू एफटीसी कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के मामले में रामऔतार को दोषी करार देते हुए 6 महीने की जेल और 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह मामला वर्ष 2001 में बांगरमऊ थाने में दर्ज हुआ था। प्रभावी विवेचना और अभियोजन की पैरवी के चलते कोर्ट ने यह निर्णय लिया।
उन्नाव। सीएडब्ल्यू एफटीसी कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के मामले में आरोपी रामऔतार निवासी ग्राम दबौली थाना फतेहपुर चौरासी को प्रभावी विवेचना और अभियोजन की पैरवी के चलते मंगलवार को दोषी करार देते हुए 6 माह के कारावास और 3 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2001 में बांगरमऊ थाने रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
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