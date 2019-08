उन्नाव कांड: SC ने CBI को 2 हफ्ते का समय और दिया, वकील को 5 लाख देने का आदेश

उन्नाव बलात्कार पीड़िता के एक सड़क हादसे में घायल होने संबंधी मामले की जांच पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को और दो सप्ताह का समय और दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सड़क हादसे में घायल हुए वकील को पांच लाख रुपए देने को कहा है।

Unnao rape victim road accident case:Supreme Court grants 2 more weeks to CBI to complete the investigation into the road accident case of the rape victim&her lawyer. SC also directs Uttar Pradesh government to pay Rs 5 Lakh interim compensation to the lawyer for medical expenses pic.twitter.com/awCY1sH4Uf