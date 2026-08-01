खाद की तीन दुकानों के लाइसेंस निलंबित
उन्नाव। जिला कृषि अधिकारी शशांक ने नौ उर्वरक दुकानों का निरीक्षण किया। तीन दुकानों
उन्नाव। जिला कृषि अधिकारी शशांक ने नौ उर्वरक दुकानों का निरीक्षण किया। तीन दुकानों में खामियां मिलीं। इस पर उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया। बताया कि जांच के दौरान मिश्रा खाद भंडार व अमरजीत खाद भंडार में अनियमितताएं मिलीं। जबकि यूनुस खाद भंडार पर सूचना बोर्ड नहीं लगा था। इस पर तीनों प्रतिष्ठानों के उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। दावा करते हुए बताया कि जनपद में 28,408 मीट्रिक टन यूरिया, 8,165 मीट्रिक टन डीएपी और 6,424 मीट्रिक टन एनपीके उपलब्ध है।
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