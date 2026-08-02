महादेव के जयकारों से गूंज रहा नीलकंठ धाम
चार दिन में पांच लाख से अधिक शिवभक्त पहुंच बाबा के दरबारमहादेव मंदिर के संपर्क मार्गों पर हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंज रहे हैं। चारों ओर
श्रावण मास में आस्था और श्रद्धा का अनूठा संगम इन दिनों नीलकंठ महादेव धाम में दिख रहा है। महादेव मंदिर के संपर्क मार्गों पर हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंज रहे हैं। चारों ओर केसरिया वेशधारी शिवभक्तों के हुजूम नजर आ रहा है।
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