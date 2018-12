स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट से लैपटॉप को करें अनलॉक, जानिए पूरा PROCESS

कुछ समय पहले तक आप स्मार्टफोन को अपनी फिंगरप्रिंट की मदद से अनलॉक कर सकते थे। आज देखते ही देखते अब इसकी जगह फेस अनलॉक लेते जा रहा है। अगर हम कहें कि अब आप अपना लैपटॉप या पीसी को अपने स्मार्टफोन में दिए गए फिंगरप्रिंट स्कैनर की मदद से भी खोल सकते हैं तो क्या आप इस बात में तुरंत भरोसा कर सकेंगे? आप जरूर हैरान होंगे, चलिए जानते हैं क्या है इसका तरीका।

थर्ड पार्टी एप से ऐसा करना संभव है। Remote Fingerprint Unlock नामक यह एक ऐसा एप है, जो यूजर को लैपटॉप या PC को रिमोटली अनलॉक करने देता है। खास बात यह है कि ऐसा आप अपने स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट के जरिए कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तब ही संभव होगा जब आपका स्मार्टफोन और लैपटॉप या PC एक ही नेटवर्क पर जुड़े हों।

ये भी पढ़ें: OnePlus यूजर्स के लिए खुशखबरी, इन दो मॉडल्स के आए नए अपडेट्स

इस तरह फोन में एप को करें सेटअप

-Remote Fingerprint Unlock को सेटअप करना बेहद आसान है। आपको सिर्फ एंड्रॉयड एप को डाउनलोड करना है और विंडोज फिंगरप्रिंट क्रिडेंशियल मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है। एप के अंदर सेटअप प्रक्रिया को पूरा करें। अब Remote Fingerprint Unlock को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड और इंस्टॉल करें। अब अपने लैपटॉप या पीसी के लिए सही Windows Fingerprint Credential Module डाउनलोड और इंस्टॉल करें।

ये भी पढ़ें: Xiaomi Mi Play: धांसू फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ स्मार्टफोन, जानिए कीमत

- अब एंड्रॉयड एप को खोलें और स्कैन सेक्शन पर जाएं। स्कैन सेक्शन में जाने के बाद अपने पीसी या लैपटॉप को ढूंढने के लिए स्कैनिंग शुरू करें। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक ही नेटवर्क से जुड़े सभी लैपटॉप और पीसी दिखाई देंगे। अब उस लैपटॉप को चुनें, जिसमें सेटअप करना है। अगर आप चाहें तो अपनी सहूलियत के लिए चुने हुए पीसी या लैपटॉप को नाम दे सकते हैं।

- अब पीसी या लैपटॉप को एड करने के बाद आपको अकाउंट सेक्शन पर जाना होगा। फिर 'एड अकाउंट' पर क्लिक करें और अपने पीसी या लैपटॉप में प्रयोग होने वाले अकाउंट का नाम और पासवर्ड डालें।

- यह आखिरी स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है। सिस्टम अनलॉक करने के लिए जोड़े गए अकाउंट को एड(जोड़ने) करने के बाद अब आपको उसी सेक्शन में अकाउंट के नाम के ऊपर क्लिक करना होगा, जिससे उसके आगे 'Selected' लिखा आ जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एक एरर मैसेज फ्लैश होगा जिसमें लिखा होगा - 'no default account has been selected'।

अब स्मार्टफोन से लैपटॉप खुलने के लिए तैयार

ऊपर दिए सारे स्टेप फॉलो करने के बाद आप अपने स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर को इस्तेमाल कर अपने लैपटॉप को अनलॉक कर सकते हैं। इसे चेक करने के लिए आप पहले अपना पीसी या लैपटॉप लॉक करें। अब आपको 'Fingerprint Unlock' नाम से एक नया यूजर अकाउंट दिखाई देगा। अगर इसमें ‘module is active’ यानी 'आपका रिमोट अनलॉक क्रिडेन्शियल मॉड्यूल तैयार है' लिखा दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि अब आप अपने PC या लैपटॉप को अपने फोन के जरिए अनलॉक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।अब आपको अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल की गई एप को खोलना है और अनलॉक सेक्शन पर जाना है। अब आपको स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर पर अपने फिंगरप्रिंट देने हैं जैसे आप अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करने के लिए करते हैं। ऐसा करते ही आपका PC या लैपटॉप तुरंत अनलॉक हो जाएगा।