ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात युवक की मौत, शिनाख्त में जुटी पुलिस
जालपुर रेलवे हाल्ट के पास रामनगर-मुरादाबाद पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान की कोशिश की जा रही है, लेकिन देर रात तक पहचान नहीं हो पाई। जांच जारी है।
जालपुर रेलवे हाल्ट के पास रामनगर-मुरादाबाद पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची भगतपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों और गांवों में उसकी शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। पुलिस के अनुसार मंगलवार रात करीब 10 बजे रामनगर से मुरादाबाद जा रही पैसेंजर ट्रेन जालपुर रेलवे हाल्ट के निकट पहुंची थी। इसी दौरान करीब 45 वर्षीय एक अज्ञात युवक अचानक ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसा इतना भीषण था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद लोको पायलट ने हादसे की सूचना रेलवे स्टेशन पीपलसाना भोजपुर को दी साथ ही इस घटना से जानकारी अधिकारियों को भी दी। सूचना मिलते ही भगतपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों को बुलाकर मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन देर शाम तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि मृतक की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। शिनाख्त होने के बाद परिजनों को सूचना देकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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