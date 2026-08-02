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मुरादाबाद के व्यक्ति का रामनगर में ट्रेन में मिला शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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रामनगर-मुरादाबाद पेसेंजर ट्रेन में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने उसकी पहचान 45 वर्षीय आनंद प्रकाश के रूप में की। परिजनों ने बताया कि मृतक दौरे पड़ने के शिकार थे और एक घुमंतू व्यक्ति थे। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया और रविवार को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया गया।

मुरादाबाद के व्यक्ति का रामनगर में ट्रेन में मिला शव

रामनगर। रामनगर-मुरादाबाद पेसेंजर ट्रेन में शनिवार की रात एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। जीआरपी पुलिस टीम रामनगर ने अज्ञात शव की शिनाख्त 45 वर्षीय आनंद प्रकाश निवासी सीतापुर बहेड़ी थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में की और परिजनों को इसकी सूचना दी। सूचना पर परिजन रामनगर पहुंचे। जीआरपी पुलिस चौकी इंचार्ज गीता गोला ने बताया कि शनिवार रात को रामनगर-मुरादाबाद पेसेंजर ट्रेन मुरादाबाद से रामनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। उसी ट्रेन में यह व्यक्ति मुरादाबाद से आया था। परिजनों के अनुसार मृतक को दौरे पड़ते थे और वह घुमंतू था। उन्होंने बताया कि शव को सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया।

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रविवार को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा।

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