विवि अधिनियम में संशोधन का किया विरोध

दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में सोमवार को शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने एक साथ राज्य सरकार के निर्णय के विरोध में आवाज बुलंद की। वर्तमान विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन से संबंधित प्रस्तावित विधेयक का विरोध करते हुए शिक्षक-कर्मी सामूहिक अवकाश पर रहे और कुलपति को ज्ञापन सौंप अपनी मांगों से अवगत कराया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विवि क्षेत्रांतर्गत विभिन्न अंगीभूत कॉलेजों में कार्यरत स्थायी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी सुबह 11 बजे विवि चौरंगी के पास एकजुट हुए। वहां से शिक्षक-कर्मियों का जत्था विवि मुख्यालय पहुंचा और भीड़ सभा में तब्दील हो गई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (एलएनमुटा) के अध्यक्ष डॉ. शशि भूषण कुमार, लनामिवि कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शंकर सिंह एवं प्रक्षेत्रीय संघ के संरक्षक शमशाद अली की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित सभा में वक्ताओं ने प्रस्तावित विधेयक का विरोध करते हुए इसे विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों की स्वायत्तता, अकादमिक स्वतंत्रता एवं विश्वविद्यालयीय व्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप करार दिया।विश्वविद्यालय

एवं महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 के प्रावधानों से राज्य के विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों की वर्तमान स्वायत्त, लोकतांत्रिक एवं अकादमिक व्यवस्था पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। प्रस्तावित प्रावधानों से विश्वविद्यालयों के अकादमिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने तथा विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता कमजोर होने की संभावना है। वक्ताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल प्रशासनिक संस्थान नहीं, बल्कि ज्ञान, शोध, नवाचार एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के स्वतंत्र केंद्र हैं। विश्वविद्यालयों की निर्णय प्रक्रिया में अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप से शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के हित प्रभावित होने के साथ-साथ उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं अकादमिक स्वतंत्रता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रस्तावित अधिनियम में वर्तमान बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 को समाप्त कर नई व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव अत्यंत गंभीर विषय है। इस प्रकार के व्यापक परिवर्तन से पहले विवि के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी, पदाधिकारी एवं अन्य सभी संबंधित पक्षों से व्यापक विचार-विमर्श किया जाना आवश्यक है।