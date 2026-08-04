आज से काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे शिक्षक व कर्मी
मुजफ्फरपुर में, नये विश्वविद्यालय अधिनियम के खिलाफ शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर काम करने का निर्णय लिया है। उन्होंने 8 अगस्त तक इसका पालन करने और 10 अगस्त को सामूहिक अवकाश पर रहने का निर्णय लिया है। 11 अगस्त को नारेबाजी और 5 सितंबर को संगोष्ठी आयोजित करने की भी योजना बनाई गई है।
मुजफ्फरपुर। नये विश्वविद्यालय अधिनियम के खिलाफ विवि के शिक्षक और कर्मचारी बुधवार से काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। अधिनियम का विरोध करने के लिए शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने बीआरए बिहार विवि शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघर्ष मोर्चा बनाया है। मोर्चा ने कहा है कि 8 अगस्त तक काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे, 10 को सामूहिक अवकाश पर रहकर प्रदर्शन करेंगे। 11 को दोपहर 1.30 से 2 बजे तक नारेबाजी की जाएगी। पांच सितंबर को विरोध में संगोष्ठी और सेमिनार होगा।
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