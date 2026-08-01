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विश्वविद्यालय के 45 शिक्षकों को एक साथ मिली पदोन्नति, कुलपति ने सौंपे प्रमाण पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. केपी सिंह ने 45 शिक्षकों को उनके पदोन्नति प्रमाण पत्र दिए। उन्होंने शिक्षकों को अपने कार्यों में मेहनत करने और शिक्षण, शोध एवं विस्तार में उत्कृष्टता स्थापित करने की प्रेरणा दी। कुलपति ने उन्हें वैश्विक नागरिक बनने और अपने शोध कार्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का आह्वान किया।

विश्वविद्यालय के 45 शिक्षकों को एक साथ मिली पदोन्नति, कुलपति ने सौंपे प्रमाण पत्र

एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय में एक साथ 45 शिक्षकों को उनके पदोन्नति प्रमाण पत्र व्यक्तिगत रूप से कुलपति प्रो. केपी सिंह ने दिए। कुलपति ने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे अपने कार्यों में पूरी लगन, निष्ठा और मेहनत के साथ उत्कृष्टता स्थापित करें तथा अपने शैक्षणिक एवं शोध कार्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाएं। कुलपति प्रो. केपी सिंह ने शिक्षकों के तीन प्रमुख कर्तव्यों शिक्षण, शोध एवं विस्तार पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इन तीनों आयामों पर सभी शिक्षकों को विशेष ध्यान देना होगा। शिक्षकों को प्रेरित किया कि वे अधिक से अधिक शोध-पत्र लिखें, सेमिनारों एवं कार्यशालाओं में सक्रिय भागीदारी करें तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपनी साइटेशन संख्या में निरंतर वृद्धि करें।

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उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि वे स्वयं एक ग्लोबल सिटिजन बनें एवं अपने छात्रों को भी वैश्विक नागरिक के रूप में विकसित करें, ताकि वे वैश्विक परिवेश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकें। इस दौरान कुलसचिव महेंद्र कुमार सिंह, शैक्षणिक डीन प्रोफेसर एसके पांडेय, प्रो. आलोक श्रीवास्तव समेत अन्य रहे।

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