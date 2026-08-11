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एमबीए में दूसरा कटऑफ जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने एमबीए प्रवेश के लिए दूसरा कटऑफ जारी किया है। सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 275 अंक, ओबीसी के लिए 258 अंक, और एसटी के लिए 163 अंक निर्धारित किए गए हैं। चयनित छात्रों को ऑनलाइन काउंसिलिंग में दस्तावेज अपलोड करना होगा और फीस जमा करके प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

एमबीए में दूसरा कटऑफ जारी

प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग ने एमबीए प्रवेश के लिए दूसरा कटऑफ जारी कर दिया है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कटऑफ 275 अंक या अधिक, ओबीसी के लिए 258 अंक या अधिक और एसटी के लिए 163 अंक या अधिक निर्धारित किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रक्रिया के तहत निर्धारित समय में दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद फीस जमा कराकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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