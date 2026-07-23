इलाहाबाद विश्व विद्यालय : पीजी के कई विषयों का नया कटऑफ जारी
प्रयागराज के इविवि ने विभिन्न पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कटऑफ जारी की है। एमए समाजशास्त्र में यूआर के लिए 150, जबकि एमए हिंदी में यूआर की कटऑफ 156 अंकों पर है। अभ्यर्थियों को पंजीकरण और दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई शाम पांच बजे तक है।
प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। इविवि ने विभिन्न पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कटऑफ भी जारी किया है। एमए समाजशास्त्र में पांचवीं कटऑफ के तहत यूआर में 150, ईडब्ल्यूएस में 122 और यूनिवर्सिटी वार्ड में 95.2 या अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को 26 जुलाई शाम पांच बजे तक पंजीकरण, शुल्क भुगतान और दस्तावेज अपलोड करने होंगे।एमए हिंदी की नॉन-सब्जेक्ट मेधा सूची में यूआर की कटऑफ 156, ओबीसी 146.3, एससी 129.2, एसटी 73.1 और ईडब्ल्यूएस की 154.7 या अधिक है। वहीं, एमएससी एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी में छठी कटऑफ यूआर में 152 और ओबीसी में 104 या अधिक अंक है।
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