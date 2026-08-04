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इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी का नया कटऑफ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीए और बीएससी (गणित) पाठ्यक्रमों में नए कटऑफ जारी किए हैं। बीए के लिए सामान्य वर्ग का कटऑफ 457 और अनुसूचित जनजाति का 214 तय किया गया है। बीएससी (गणित) में विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन शुल्क जमा करने का मौका मिला है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी का नया कटऑफ

प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीए और बीएससी (गणित) पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए मंगलवार को नया कटऑफ जारी कर दिया है। बीए में सामान्य वर्ग के लिए 457 या उससे अधिक तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए 214 या उससे अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए बुलाया गया है। वहीं बीएससी (गणित) में अनारक्षित वर्ग के लिए 426-435, ओबीसी के लिए 400-426, ईडब्ल्यूएस के लिए 403-426, एससी के लिए 334-426 अंक तक के अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की गई है, जबकि एसटी वर्ग के सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों को मौका मिला है।

चयनित अभ्यर्थी चार अगस्त शाम पांच बजे से छह अगस्त सुबह 10 बजे तक समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा कर अपनी सीट सुनिश्चित कर सकेंगे।

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