इविवि को तकनीकी स्टार्टअप के लिए मिले पांच करोड़

प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में समावेशी प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पांच करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिली है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की ओर से यह अनुदान समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर स्थापित करने के लिए दिया जाएगा। इनक्यूबेटर के माध्यम से चार प्रमुख क्षेत्रों सहायक प्रौद्योगिकी, समावेशी स्वास्थ्य सेवा, समावेशी पर्यटन और समावेशी शहरी विकास में तकनीक आधारित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाएगा।इसका उद्देश्य अभिनव विचारों को व्यावसायिक उद्यमों में बदलना और समाज की प्रमुख चुनौतियों के तकनीकी समाधान विकसित करना है। विद्यार्थी, शोधार्थी, नवोदित उद्यमी और शिक्षक अपने तकनीक आधारित व्यावसायिक विचारों को विकसित करने और विस्तार देने के लिए इस पहल का लाभ उठा सकेंगे।