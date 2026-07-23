इविवि को तकनीकी स्टार्टअप के लिए मिले पांच करोड़
इलाहाबाद विश्वविद्यालय को समावेशी प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ₹5 करोड़ की परियोजना मिली है। यह अनुदान डीएसटी द्वारा समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर स्थापित करने के लिए दिया जाएगा, जिससे छात्रों और शोधार्थियों को तकनीकी समाधान विकसित करने का अवसर मिलेगा।
प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में समावेशी प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पांच करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिली है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की ओर से यह अनुदान समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर स्थापित करने के लिए दिया जाएगा। इनक्यूबेटर के माध्यम से चार प्रमुख क्षेत्रों सहायक प्रौद्योगिकी, समावेशी स्वास्थ्य सेवा, समावेशी पर्यटन और समावेशी शहरी विकास में तकनीक आधारित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाएगा।इसका उद्देश्य अभिनव विचारों को व्यावसायिक उद्यमों में बदलना और समाज की प्रमुख चुनौतियों के तकनीकी समाधान विकसित करना है। विद्यार्थी, शोधार्थी, नवोदित उद्यमी और शिक्षक अपने तकनीक आधारित व्यावसायिक विचारों को विकसित करने और विस्तार देने के लिए इस पहल का लाभ उठा सकेंगे।
परियोजना के प्रमुख अन्वेषक भूगोल विभाग के प्रो. अश्वजीत चौधरी हैं। कुलसचिव प्रो. आशीष खरे, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग की डॉ. शेफाली नंदन और इंजीनियरिंग एवं कम्युनिकेशन विभाग के डॉ. नीलेश आनंद सह-अन्वेषक हैं। कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान समय की मांग को देखते हुए विश्वविद्यालय में उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। डीएसटी को विश्वविद्यालय का प्रस्ताव पसंद आया है।
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