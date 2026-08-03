इविवि में स्क्रूटनी के लिए आवेदन 17 तक
प्रयागराज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 2025-26 शैक्षणिक सत्र के स्नातक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए स्क्रूटनी आवेदन की तिथि की घोषणा की है। छात्र 4 से 17 अगस्त तक आवेदन जमा कर सकते हैं।
प्रयागराज, संवाददाता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की स्नातक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के सम एवं विषम सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थियों के लिए स्क्रूटनी (पुनर्मूल्यांकन) आवेदन की तिथि घोषित कर दी है।परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी सूचना के अनुसार इच्छुक छात्र-छात्राएं 4 से 17 अगस्त तक एफसीआई भवन स्थित परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के भूतल पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा कर सकेंगे।
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