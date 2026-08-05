एबीवीपी की मांग हुई पूरी, विश्वविद्यालय कैंपस में विवेकानंद प्रेरणा स्थल का हुआ उद्घाटन
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन देकर विवेकानंद स्वामी की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की थी। विश्वविद्यालय ने दीक्षांत समारोह में विवेकानंद प्रेरणा स्थल का ऑनलाइन लोकार्पण कराया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सम्मान अर्पित किया।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 21 जुलाई को कुलपति को संबोधित ज्ञापन परीक्षा नियंत्रक को दिया था। ज्ञापन के माध्यम में विश्वविद्यालय कैंपस में विवेकानंद स्वामी की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को प्रमुखता से उठाया था। इस पर सकारात्मक पहल करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने दीक्षांत समारोह के अवसर पर स्वर्ण जयंती द्वार पर विवेकानंद प्रेरणा स्थल का कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल द्वारा ऑनलाइन लोकार्पण कराया। परिषद ने इसका स्वागत किया। देर शाम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विवेकानंद प्रेरणा स्थल पहुंचकर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण नमन किया। विभाग संगठन मंत्री विकास गोला, महानगर अध्यक्ष डॉ. विकास शर्मा, महानगर उपाध्यक्ष डॉ. अजीत गिल, डॉ. पवन सिंह, अभिषेक सैनी, महानगर संगठन मंत्री अरुण सूर्यवंशी, महानगर सहमंत्री नितिन वाल्मीकि, कुणाल मिश्रा समेत अन्य रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें