बरेली के एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के दौरान कुलाधिपति ने छात्रावासों की बदहाली और गंदगी पर नाराजगी जताई। उन्होंने खराब भोजन औरExpired दवाइयों की मौजूदगी की शिकायत की। सभी सुविधाओं को सुधारने के लिए 15 से 30 दिन का समय दिया गया।

विश्वविद्यालय में अव्यवस्था और गंदगी पर भड़कीं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल

‎- छात्रावासों में एक्सपायरी डेट का खाना, मैस में घटिया सामग्री और फार्मेसी विभाग में 2021 की पुरानी दवाइयां मिलने पर जताई नाराजगी ‎- अधूरे निर्माण कार्यों और कबाड़ पर मांगी रिपोर्ट, कहा- समारोह उत्सव की तरह होना चाहिए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं ‎बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान परिसर में व्याप्त गंदगी, छात्रावासों की बदहाली और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षकों की जमकर क्लास ली। उन्होंने सभी अध्यापकों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए 15 दिन से एक महीने के भीतर व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कड़ा निर्देश दिया है। अपने संबोधन में कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं की पोल खोलते हुए कहा कि कैंपस के नौ में से पांच बॉयज और चार गर्ल्स हॉस्टल में प्रथम, तृतीय और पांचवें सेमेस्टर का कोई छात्र मौजूद नहीं है और हॉस्टल खाली पड़े हैं। ‎

हॉस्टल मैस की दुर्दशा हॉस्टल मैस की दुर्दशा पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि मनोरमा हॉस्टल में एक्सपायरी डेट का पनीर और बिना मसाले का खाना दिया जा रहा है, वहीं दूसरे हॉस्टल में मीट मसाला मिला खाना परोसा जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया, *"क्या यही खाना आप लोग खाते हैं?"* उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि लोकल मार्केट से पनीर व डेयरी उत्पाद लाने के बजाय अमूल जैसी विश्वसनीय ब्रांड का ही उपयोग किया जाए। ‎

2021 की एक्सपायर्ड दवाइयां और 6 महीने से सड़ रहा कबाड़ विभागों की लापरवाही को उजागर करते हुए उन्होंने बताया कि फार्मेसी विभाग के डिस्प्ले में जून 2021 की एक्सपायरी डेट की दवाइयां रखी हुई हैं, जिन्हें तुरंत बदलने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कैंपस में छह महीने से पड़े कबाड़ और फर्नीचर की नीलामी न होने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। ओपन जिम के टूटे उपकरणों और मनोरमा हॉस्टल में वाशिंग मशीन न होने का मुद्दा भी उन्होंने प्रमुखता से उठाया। ‎

कैंपस में गंदगी और अधूरे निर्माण कार्य पर मांगी रिपोर्ट परिसर की साफ-सफाई पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि अरावली व नीलगिरी हॉस्टल के बीच, वनस्पति उद्यान के सामने और छात्रावासों के पीछे भारी गंदगी फैली हुई है। उन्होंने कहा, दीक्षांत समारोह एक उत्सव की तरह होता है। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे ही पूरा परिसर चमचमाता होना चाहिए था। 10% कमी की वजह से पूरी मेहनत खराब हो जाती है। इसके साथ ही उन्होंने फार्मेसी भवन, डिजिटल लर्निंग हब और इंटरनेशनल ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण कार्य अधूरा रहने का कारण पूछा। उन्होंने राजभवन तक इसकी लिखित रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए कि कार्य बजट की कमी से रुका है या किसी अन्य समस्या से।