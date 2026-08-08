Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नई नीति के विरोध में कल सामूहिक अवकाश पर रहेंगे शिक्षक-कर्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

बिक्रमगंज में, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करने के खिलाफ शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। पांच से आठ अगस्त तक काला बिल्ला लगाकर विरोध करने के बाद, 10 अगस्त को वे सामूहिक अवकाश पर रहकर धरना देंगे और कुलपति को ज्ञापन सौंपेंगे।

नई नीति के विरोध में कल सामूहिक अवकाश पर रहेंगे शिक्षक-कर्मी

बिक्रमगंज, निज संवाददाता। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के स्वायत्त स्वरूप को खत्म करने की सरकार की प्रस्तावित नई नीति के विरोध में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी आंदोलन तेज करेंगे। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पांच से आठ अगस्त तक शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। अब सोमवार 10 अगस्त को शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहकर विश्वविद्यालय मुख्यालय आरा में धरना-प्रदर्शन करेंगे और कुलपति को ज्ञापन सौंपेंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
University Sasaram Latest News Sasaram News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।