नई नीति के विरोध में कल सामूहिक अवकाश पर रहेंगे शिक्षक-कर्मी
बिक्रमगंज में, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करने के खिलाफ शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। पांच से आठ अगस्त तक काला बिल्ला लगाकर विरोध करने के बाद, 10 अगस्त को वे सामूहिक अवकाश पर रहकर धरना देंगे और कुलपति को ज्ञापन सौंपेंगे।
बिक्रमगंज, निज संवाददाता। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के स्वायत्त स्वरूप को खत्म करने की सरकार की प्रस्तावित नई नीति के विरोध में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी आंदोलन तेज करेंगे। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पांच से आठ अगस्त तक शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। अब सोमवार 10 अगस्त को शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहकर विश्वविद्यालय मुख्यालय आरा में धरना-प्रदर्शन करेंगे और कुलपति को ज्ञापन सौंपेंगे।
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