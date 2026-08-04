महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह में कुलपति ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 वर्षों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 30 हजार करने का लक्ष्य है। नए पाठ्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

रुहेलखंड विवि को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी, अगले 3 साल में 30 हजार सीधे नामांकन का लक्ष्य : कुलपति

‎‎- दीक्षांत समारोह में कुलपति ने गिनाईं उपलब्धियां, एआई, स्किल एजुकेशन, शोध और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर विशेष जोर ‎बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह में कुलपति प्रो. के.पी. सिंह ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और भविष्य की कार्ययोजना प्रस्तुत करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर का संस्थान बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगले दो से तीन वर्षों में कैंपस और घटक महाविद्यालयों में सीधे नामांकित विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाकर 30 हजार करने का लक्ष्य रखा गया है। ‎कुलपति ने बताया कि वर्ष 2019-20 में विश्वविद्यालय के केवल 297 शोध प्रकाशन थे, जबकि अब प्रतिवर्ष एक हजार से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। पेटेंट की संख्या भी एक से बढ़कर 185 से अधिक हो गई है। विश्वविद्यालय में पंडित राधेश्याम शर्मा कथावाचक, दीनदयाल उपाध्याय, आला हजरत, डॉ. भीमराव आंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले शोध पीठ स्थापित कर उन्हें सक्रिय रखा गया है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच-छह वर्षों में कैंपस में विद्यार्थियों का नामांकन 2 हजार से बढ़कर 8,500 तक पहुंच गया है। दो नए विश्वविद्यालय बनने के बाद संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या घटने से अब विश्वविद्यालय सीधे नामांकन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रहा है।

नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत ‎सात अप्रेंटिसशिप आधारित पाठ्यक्रम, सात डिप्लोमा कोर्स शुरू हुए ‎कुलपति ने बताया कि नए सत्र से सात अप्रेंटिसशिप आधारित पाठ्यक्रम और सात डिप्लोमा कोर्स शुरू किए गए हैं। साथ ही बीए ऑनर्स, बीबीए ऑनर्स विद रिसर्च और बी.टेक. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रोजगारपरक पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं। बी.टेक. एआई को विद्यार्थियों की पहली पसंद बताया गया। उन्होंने कहा कि सभी स्नातक, परास्नातक और शोध छात्रों के लिए दो-दो क्रेडिट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारतीय ज्ञान परंपरा विषय अनिवार्य किए गए हैं। विश्वविद्यालय को यूजीसी से 12 ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति भी मिल चुकी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों और विशेषकर छात्राओं को लाभ मिलेगा।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग का विस्तार ‎विश्वविद्यालय ने 36 राष्ट्रीय, 14 अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ एमओयू साइन किए ‎कुलपति ने बताया कि शिक्षकों के अंतरराष्ट्रीय अनुभव के लिए टीचर्स वेलफेयर फंड से 50 हजार रुपये तक की सहायता दी जा रही है। विश्वविद्यालय ने 36 राष्ट्रीय और 14 अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सक्रिय एमओयू किए हैं। ताइवान और अमेरिका के शिक्षक भी विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रोहिलखंड इनक्यूबेशन फाउंडेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध निदेशालय, छात्र सहायता केंद्र और कृषि एवं प्रौद्योगिकी भवन जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। कृषि संकाय में किसान सेवा केंद्र, हाई डेंसिटी बागवानी और आधुनिक खेती का प्रशिक्षण भी शुरू किया गया है।

सामाजिक दायित्व के तहत विश्वविद्यालय की गतिविधियाँ ‎विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ सामाजिक दायित्व भी निभा रहा ‎कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ सामाजिक दायित्व भी निभा रहा है। आंगनबाड़ियों को मेडिकल किट, टीबी मरीजों को पोषण सहायता, दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए स्कूल संचालन तथा गांवों में विभिन्न जनकल्याणकारी गतिविधियां लगातार संचालित की जा रही हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से भारतीय संस्कृति, मानवीय मूल्यों और सामाजिक संबंधों को डिजिटल युग में भी बनाए रखने का आह्वान किया। ‎

प्रमुख उपलब्धियों की सूची ‎अब तक की प्रमुख उपलब्धियां गिनाई ‎- 1,000 से अधिक शोध प्रकाशन और 185 से ज्यादा पेटेंट। ‎- सात अप्रेंटिसशिप आधारित व सात नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू। ‎- बी.टेक. एआई, बीए ऑनर्स और बीबीए ऑनर्स विद रिसर्च की शुरुआत। ‎- एआई और भारतीय ज्ञान परंपरा सभी छात्रों के लिए अनिवार्य। ‎- 36 राष्ट्रीय व 14 अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से सक्रिय एमओयू। ‎- अगले 2-3 वर्षों में 30 हजार सीधे नामांकन का लक्ष्य।