हिन्दू-मुसलमानों ने किया गाय का पूजन
वाराणसी में कांग्रेस भाईचरा कमेटी ने रामापुरा में हिन्दू एवं मुसलमानों के साथ मिलकर गाय का पूजन किया। प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद वर्मा मौर्य ने गाय के पूजन का धार्मिक महत्व बताते हुए कहा कि इससे पुराने पाप नष्ट होते हैं। इस समारोह में कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए।
वाराणसी। कांग्रेस भाईचरा कमेटी की ओर से रविवार को रामापुरा में हिन्दू, मुसलमानों ने गाय का पूजन किया। कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद वर्मा मौर्य ने कहा कि 33 कोटि देवी-देवताओं का वास गाय के शरीर में माना गया है। गाय की पूजा करने, उसे घास खिलाने से पुराने पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दौरान प्रेमदीप तिवारी, शकील अहमद जादूगर, बैजनाथ प्रसाद, अनिल यादव, अमीर हैदर, नरसिंह रावत, सतीश वर्मा, कांति देवी, सुख देवी, श्रीदेवी, बसंत देवी, संजय मुखर्जी आदि मौजूद रहे।
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