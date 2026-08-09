मुख्यमंत्री योगी के पुष्पवर्षा में दिखा भाजपा-रालोद गठबंधन
मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुष्प वर्षा कार्यक्रम में भाजपा-रालोद गठबंधन की एकजुटता प्रदर्शित हुई। दोनों दलों के नेताओं ने मिलकर कार्यक्रम में भाग लिया। एनडीए गठबंधन की यह एकजुटता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय को मजबूत करती दिखी।
मेरठ। शनिवार को मेरठ में कांवड़ियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पुष्प वर्षा के कार्यक्रम के दौरान सत्ताधारी भाजपा-रालोद गठबंधन की एकजुटता और समन्वय का एक बेहतरीन नजारा देखने को मिला। इस दौरान भाजपा और रालोद के बीच मजबूत तालमेल स्पष्ट रूप से नजर आया, जहां दोनों दलों के नेताओं ने उत्साह के साथ शिरकत की। मुख्यमंत्री ने भी भाजपा के सांसद, मंत्री, मेयर, विधायकों के साथ ही रालोद के सांसद, विधायकों को महत्व दिया। शनिवार को मुख्यमंत्री के इस विशेष कार्यक्रम में भाजपा और रालोद के सांसद, विधायक और स्थानीय पदाधिकारी एक ही मंच पर कंधे से कंधा मिलाकर मौजूद रहे।
लोगों का मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन की यह एकजुटता आपसी समन्वय को और अधिक मजबूत करती दिख रही थी। भाजपा सांसद अरुण गोविल और राज्यसभा सांसद डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी पुष्प वर्षा कर रहे थे तो रालोद से सांसद डा. राजकुमार सांगवान, चंदन चौहान भी शामिल रहे। इसी तरह मंत्री सोमेन्द्र तोमर, दिनेश खटीक, मेयर हरिकांत अहलूवालिया, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, मेयर हरिकांत अहलूवालिया, मुख्यमंत्री के साथ पुष्प वर्षा करने में लगे रहे तो रालोद विधायक गुलाम मोहम्मद को भी पुष्प वर्षा में शिरकत करने का मौका मिला।
लेखक के बारे मेंRakesh Priyadarshi
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