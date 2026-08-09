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मुख्यमंत्री योगी के पुष्पवर्षा में दिखा भाजपा-रालोद गठबंधन

By Rakesh Priyadarshi
हिन्दुस्तान, मेरठ
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मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुष्प वर्षा कार्यक्रम में भाजपा-रालोद गठबंधन की एकजुटता प्रदर्शित हुई। दोनों दलों के नेताओं ने मिलकर कार्यक्रम में भाग लिया। एनडीए गठबंधन की यह एकजुटता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय को मजबूत करती दिखी।

मुख्यमंत्री योगी के पुष्पवर्षा में दिखा भाजपा-रालोद गठबंधन

मेरठ। शनिवार को मेरठ में कांवड़ियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पुष्प वर्षा के कार्यक्रम के दौरान सत्ताधारी भाजपा-रालोद गठबंधन की एकजुटता और समन्वय का एक बेहतरीन नजारा देखने को मिला। इस दौरान भाजपा और रालोद के बीच मजबूत तालमेल स्पष्ट रूप से नजर आया, जहां दोनों दलों के नेताओं ने उत्साह के साथ शिरकत की। मुख्यमंत्री ने भी भाजपा के सांसद, मंत्री, मेयर, विधायकों के साथ ही रालोद के सांसद, विधायकों को महत्व दिया। शनिवार को मुख्यमंत्री के इस विशेष कार्यक्रम में भाजपा और रालोद के सांसद, विधायक और स्थानीय पदाधिकारी एक ही मंच पर कंधे से कंधा मिलाकर मौजूद रहे।

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लोगों का मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन की यह एकजुटता आपसी समन्वय को और अधिक मजबूत करती दिख रही थी। भाजपा सांसद अरुण गोविल और राज्यसभा सांसद डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी पुष्प वर्षा कर रहे थे तो रालोद से सांसद डा. राजकुमार सांगवान, चंदन चौहान भी शामिल रहे। इसी तरह मंत्री सोमेन्द्र तोमर, दिनेश खटीक, मेयर हरिकांत अहलूवालिया, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, मेयर हरिकांत अहलूवालिया, मुख्यमंत्री के साथ पुष्प वर्षा करने में लगे रहे तो रालोद विधायक गुलाम मोहम्मद को भी पुष्प वर्षा में शिरकत करने का मौका मिला।

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Rakesh Priyadarshi

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राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर

राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।


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बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।


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सेना और कैंट बोर्ड के विषयों पर गहरी समझ है। उनका मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इस लक्ष्य के साथ ही पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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