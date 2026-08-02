राष्ट्रीय एकता मार्च में गूंजा भाईचारे का संदेश
प्रयागराज में पूनम संत महिला एवं विकास समिति ने वंदे मातरम सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता मार्च निकाला। इसमें लोगों ने एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। मार्च में शानदार झांकियाँ शामिल थीं और कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे।
प्रयागराज। पूनम संत महिला एवं विकास समिति की ओर से राजरूपपुर में रविवार को वंदे मातरम सामाजिक समरसता व राष्ट्रीय एकता मार्च निकाला गया। इस अवसर पर लोगों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता व भाईचारे का संदेश दिया। मार्च में शामिल भव्य झांकिया आकर्षण का केंद्र रहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम संत, राष्ट्रीय संयोजिका इजाबेल ब्रांडेज, राष्ट्रीय सचिव अभिषेक संत, किन्नर अखाड़ा की कौशल्यानंद गिरि मौजूद रहीं।
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