Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राष्ट्रीय एकता मार्च में गूंजा भाईचारे का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

प्रयागराज में पूनम संत महिला एवं विकास समिति ने वंदे मातरम सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता मार्च निकाला। इसमें लोगों ने एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। मार्च में शानदार झांकियाँ शामिल थीं और कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय एकता मार्च में गूंजा भाईचारे का संदेश
राष्ट्रीय एकता मार्च में गूंजा भाईचारे का संदेश

प्रयागराज। पूनम संत महिला एवं विकास समिति की ओर से राजरूपपुर में रविवार को वंदे मातरम सामाजिक समरसता व राष्ट्रीय एकता मार्च निकाला गया। इस अवसर पर लोगों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता व भाईचारे का संदेश दिया। मार्च में शामिल भव्य झांकिया आकर्षण का केंद्र रहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम संत, राष्ट्रीय संयोजिका इजाबेल ब्रांडेज, राष्ट्रीय सचिव अभिषेक संत, किन्नर अखाड़ा की कौशल्यानंद गिरि मौजूद रहीं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Prayagraj Prayagraj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।