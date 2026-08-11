चमनगंज में निकाली भव्य तिरंगा यात्रा
कानपुर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में स्कूल के बच्चों और स्टाफ ने भाग लिया और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराया। इसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता, भाईचारे और राष्ट्रप्रेम को मजबूत करना था। यात्रा के दौरान देशभक्ति के संदेश भी दिए गए।
कानपुर। देश की एकता, अखंडता, भाईचारे और राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मंगलवार को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मंगलवार को हुमायूं बाग स्थित सिटी पब्लिक स्कूल से तिरंगा यात्रा निकाली। मंच के पदाधिकारियों के साथ स्कूली बच्च व स्टाफ भी इसमें शामिल हुआ। सभी के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहरा रहा था। यात्रा के दौरान देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया गया। यहां डॉ. शाहनवाज खान, अशफाक सिद्दीकी, समी अंसारी, कय्यूम, वासिफ, शोएब अहमद, जीशान अहमद, शादाब रईस, अफजल हुसैन और गौरव निगम आदि मौजूद रहे।
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